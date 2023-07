防弹少年团Jimin、柾国坐游艇出游被船长偷拍！还被嘲笑英文太烂，根本没人认识！

一名国外船长对防弹少年团Jimin和柾国的偷拍、无理发言引发了诸多ARMY的不满。

最近防弹少年团的忙内柾国发行了个人单曲《SEVEN》,前往美国做宣传,在演出间隙他和哥哥Jimin一同出游,两人被拍到坐游艇外出,本来这次出行完全是私人行程,却被无良的游艇船长偷拍了两人的录像,还被放到了个人IG STORY中分享。 录像中能听到船长在嘲笑Jimin和柾国的英语,还吐槽根本就没有人认出他俩。



Viral video! BTS's Jimin and Jungkook on a yacht while in New York, captain faces backlash for mocking them#ViralVideo #BTS #BTSARMY #Jimin #Jungkook #NewYork #Entertainmenthttps://t.co/A2y8RzsBAa