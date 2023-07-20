防弹少年团Jimin、柾国坐游艇出游被船长偷拍！还被嘲笑英文太烂，根本没人认识！

一名国外船长对防弹少年团Jimin和柾国的偷拍、无理发言引发了诸多ARMY的不满。

最近防弹少年团的忙内柾国发行了个人单曲《SEVEN》，前往美国做宣传，在演出间隙他和哥哥Jimin一同出游，两人被拍到坐游艇外出，本来这次出行完全是私人行程，却被无良的游艇船长偷拍了两人的录像，还被放到了个人IG STORY中分享。 录像中能听到船长在嘲笑Jimin和柾国的英语，还吐槽根本就没有人认出他俩。



事情很快就在ARMY中传播开来，大家私讯HYBE，告知相关状况的同时也涌入游艇公司的网站留言，要求严惩偷拍的船长。相关新闻也火速传回韩国，又一次掀起本土粉丝的愤怒，大家纷纷留言称：「船长有毛病吧，你不是认出他们才偷拍的吗？」 、「有本事你说韩语啊」、「英文才是这个世界上最大的毒瘤」、「HYBE，你家艺人都被偷拍了，你们都不管吗」、「偷拍就够恶心的了，居然还嘲笑别人，这根本就是种族歧视」、「不会英语又怎样，他们还是世界级明星啊」等。

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