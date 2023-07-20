IVE张员瑛粉丝经纪公司前搞卡车示威：不告黑粉+隐瞒伤势！STARSHIP直接报警

IVE成员张员瑛的粉丝因不满经纪公司STARSHIP的不作为，在公司门口进行卡车示威。

日前韩网论坛PANN一则帖子称「张员瑛粉丝在STARSHIP大楼前发起卡车示威」引发网民关注，根据帖子上公开的照片，卡车停在STARSHIP大楼大楼前，屏幕上滚动播放 「张员瑛黑粉一个都不告，骂公司的帖子秒删，公司保护的是谁？」 、「#STARSHIP_保护_张员瑛」、「2021年开始公司不作为，粉丝一忍再忍，忍无可忍」、「无良营销号造谣，STARSHIP坐视不管」、「删除负伤影片是公司知识的吗？ 破坏信赖，期满粉丝行为STOP」、「公司不要再拖累艺人了，加大支援力度，用实际行动回报粉丝」等。 粉丝们强烈谴责公司不起诉造谣的黑粉，同时隐瞒张员瑛拍摄MV时受伤等，这个消息随即在PANN上引发了网友的热议。据悉，拍摄《I AM》MV时，张员瑛胳膊肘受伤缝了7针，在没有休息的情况下完成了拍摄。粉丝认为听起来很像张员瑛具有职业精神，为了不拖累拍摄而坚持到了最后，但实际上这根本属於「工伤」，经纪公司也未对此做出合理解释。



스타쉽 사옥에 트럭 시위 시작한 아이브 장원영 팬덤 https://t.co/Yt5iMdkyQ5 — 이슈집(맞팔 100%) (@spk_news01) July 18, 2023

그래서 다쳤고, 팬들도 다 몰랐어요⁉①원영이가 응급실가서 팀 진행에 맞춰서 상처 봉합하고 막 14초 가사랑 코너 안무 스탠@IVEstarship #장원영 #WONYOUNG_BetterTreatment pic.twitter.com/VYJErsYzA4 — 고래 (@hhh588485811) July 14, 2023

网友们纷纷表示：「张员瑛黑粉一个不告，骂公司的帖子秒删，说得真是一针见血啊」、「 因为公司根本就没把张员瑛当人看，只把她当做吸金工具而已... 要么就是公司想捧的另有其人」、「公司眼里只有钱，利用张员瑛赚得盆满钵满，却不愿意好好保护她」、「忍到现在才雇卡车示威，张员瑛粉丝已经够善良够好说话的了」等，更有网民爆料「维权卡车一开到公司300米距离之内工作人员就立刻叫来了警察」， 似乎STARSHIP完全拿捏住了张员瑛的粉丝，把卡车示威当作闹剧一般。

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