防彈少年團Jimin、柾國坐遊艇出遊被船長偷拍！還被嘲笑英文太爛，根本沒人認識！

一名國外船長對防彈少年團Jimin和柾國的偷拍、無理發言引發了諸多ARMY的不滿。

最近防彈少年團的忙內柾國發行了個人單曲《SEVEN》，前往美國做宣傳，在演出間隙他和哥哥Jimin一同出遊，兩人被拍到坐遊艇外出，本來這次出行完全是私人行程，卻被無良的遊艇船長偷拍了兩人的錄像，還被放到了個人IG STORY中分享。 錄像中能聽到船長在嘲笑Jimin和柾國的英語，還吐槽根本就沒有人認出他倆。



事情很快就在ARMY中傳播開來，大家私訊HYBE，告知相關狀況的同時也湧入遊艇公司的網站留言，要求嚴懲偷拍的船長。相關新聞也火速傳回韓國，又一次掀起本土粉絲的憤怒，大家紛紛留言稱：「船長有毛病吧，你不是認出他們才偷拍的嗎？」 、「有本事你說韓語啊」、「英文才是這個世界上最大的毒瘤」、「HYBE，你家藝人都被偷拍了，你們都不管嗎」、「偷拍就夠噁心的了，居然還嘲笑別人，這根本就是種族歧視」、「不會英語又怎樣，他們還是世界級明星啊」等。

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