简直就是炸裂了舞台啊～ATEEZ世巡香港站圆满结束！

香港的「ATINY」刚过去的星期六是不是超幸福呢?!

ATEEZ的世界巡回演唱会《 THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL IN HONG KONG 》在7月15日於亚洲国际博览馆10号展馆圆满结束。8位成员无间断带来22首劲歌热舞,让粉丝们尖叫声不断,气氛非常高昂。整场演唱会历时两个多小时,从不间断的应援声让ATEEZ成员们感受到粉丝的热情和支持。他们表示对此次来港开演唱会期待已久,亦大赞演唱会现场气氛火热,让他们感到很幸福,犹如正在美好的梦境中。



8位成员这次来港特地准备了广东话自我介绍向大家打招呼,更不停以「我爱你地」和「心心」向粉丝表白,回应粉丝们的热情。演唱会中段的互动环节亦大派粉丝福利,逐位成员做出撒娇和性感动作,更走到台前与粉丝近距离互动,让一众粉丝们激动尖叫。



这次演唱会ATEEZ准备了多首从未在香港演唱过的曲目。唱到《Sunrise》时,成员们指这首歌对他们意义重大,每次演唱都会让他们回想过去,并感到感动和安慰。这次来港演唱这首歌,他们希望能与粉丝一同回味回忆,亦期望能够与粉丝们一同制造更多美好回忆。



在演唱会接近尾段时,成员钟浩因落力演出而出现气喘情况,不得不缺席 2 首歌曲在台下稍作休息。钟浩调整好后便加入表演,亦表示这次是他第一次有如此情况,他之后会好好照顾自己的身体,让粉丝们不用担心,并就缺席演出向粉丝致歉。看到钟浩的专业表现,粉丝们大喊「괜찮아!」 (译 : 没关系)为钟浩应援,让钟浩觉得非常感动。



演唱会来到尾声,成员们在台上大谈他们对这次来港演出的感受,他们对香港粉丝的热情欢迎感到幸福,亦纷纷表示希望未来能够多与香港粉丝会面,亦期望能赶快再来举行活动。演唱会随着音乐和彩带圆满落幕,大会在结束后播出精彩影片,让一众不舍的粉丝满足而回。



韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻