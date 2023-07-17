簡直就是炸裂了舞台啊～ATEEZ世巡香港站圓滿結束！

香港的「ATINY」剛過去的星期六是不是超幸福呢？！

ATEEZ的世界巡迴演唱會《 THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL IN HONG KONG 》在7月15日於亞洲國際博覽館10號展館圓滿結束。8位成員無間斷帶來22首勁歌熱舞，讓粉絲們尖叫聲不斷，氣氛非常高昂。整場演唱會歷時兩個多小時，從不間斷的應援聲讓ATEEZ成員們感受到粉絲的熱情和支持。他們表示對此次來港開演唱會期待已久，亦大讚演唱會現場氣氛火熱，讓他們感到很幸福，猶如正在美好的夢境中。



8位成員這次來港特地準備了廣東話自我介紹向大家打招呼，更不停以「我愛你地」和「心心」向粉絲表白，回應粉絲們的熱情。演唱會中段的互動環節亦大派粉絲福利，逐位成員做出撒嬌和性感動作，更走到台前與粉絲近距離互動，讓一眾粉絲們激動尖叫。



這次演唱會ATEEZ準備了多首從未在香港演唱過的曲目。唱到《Sunrise》時，成員們指這首歌對他們意義重大，每次演唱都會讓他們回想過去，並感到感動和安慰。這次來港演唱這首歌，他們希望能與粉絲一同回味回憶，亦期望能夠與粉絲們一同製造更多美好回憶。



在演唱會接近尾段時，成員鍾浩因落力演出而出現氣喘情況，不得不缺席 2 首歌曲在台下稍作休息。鍾浩調整好後便加入表演，亦表示這次是他第一次有如此情況，他之後會好好照顧自己的身體，讓粉絲們不用擔心，並就缺席演出向粉絲致歉。看到鍾浩的專業表現，粉絲們大喊「괜찮아！」 (譯 : 沒關係)為鍾浩應援，讓鍾浩覺得非常感動。



演唱會來到尾聲，成員們在台上大談他們對這次來港演出的感受，他們對香港粉絲的熱情歡迎感到幸福，亦紛紛表示希望未來能夠多與香港粉絲會面，亦期望能趕快再來舉行活動。演唱會隨着音樂和彩帶圓滿落幕，大會在結束後播出精彩影片，讓一眾不捨的粉絲滿足而回。



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