ATEEZ正规二辑《THE WORLD EP.FIN: WILL》强势回归，登上Billboard 专辑榜首位

韩国人气团体ATEEZ超英赶美！他们在这个月以正规二辑《THE WORLD EP.FIN: WILL》登上Billboard 告示牌专辑榜首位，也冲进英国Official Albums Chat Top100第二名，写下韩国四大经纪公司（SM、YG、JYP、HYBE）以外的「中小奇迹」，成员们兴奋表示「超惊讶能拿下告示牌冠军，能达成这样的纪录就像梦一样。」

ATEEZ这次以正规二辑《THE WORLD EP.FIN: WILL》强势回归，登上Billboard 告示牌专辑榜首位，也是第一个创下纪录的「韩国中小经纪公司旗下团体」。专辑发行后，更马上在美国创下了惊人的专辑销量。根据 Luminate 所提供的数据，截至 12 月 7 日当周，《THE WORLD EP.FIN: WILL》在美国创下了近十五万张的专辑销量，证明团体在海外的超高人气。此外还打入英国Official Albums Chat Top100第二名，成爲BTS之后第二个同时进入英美两大排行榜的男子团体。完成在同期出道团体中空前绝后的惊人纪录。

不仅成功挑战蝉联六周榜一的天后Taylor Swift ，在12月10日登上美国告示牌主要排行榜 "Billboard 200" 一位，同时打破韩流四大经纪公司的纪录，成为韩国中小经纪公司旗下团体首次登上"Billboard 200" 一位的逆袭奇迹，写下了K-POP历史上的重大里程碑，粉丝忍不住直呼：「太令人骄傲啦」、「终於等到这一天」。除此之外ATEEZ成员们也透过经纪公司KQ娱乐表示：「这一切就像做梦一样，真的非常高兴。多亏了一直支持我们、成爲我们力量的ATINY（ATEEZ粉丝名）我们才能收到这样的礼物」、「以后也会继续制作属於ATEEZ的音乐，展现更好的舞台和帅气的样貌给大家。」



两项惊人的成绩也成为ATEEZ音乐职业生涯中的新里程碑。这是ATEEZ睽违四年再度发行的正规专辑，因此备受瞩目。专辑主打歌〈Crazy Form〉是一首旋律铺陈高潮迭起重力节拍的歌，强烈散发著他们独特标志音乐费洛蒙，帅气舞台爆击粉丝五感，以充满非洲节奏的舞厅风格来呈现ATEEZ以往从未尝试过的强烈音乐类型，MV中军装炸裂刀群舞，坏坏的帅气破表，让ATINY (粉丝名)纷纷大喊「我没了」！



这张专辑是ATEEZ〈THE WORLD〉系列专辑的最终章，但〈THE WORLD〉系列的结束并不是完结而是一个新的开始！过去五年的故事和记忆永远不会消失，即使面对幻灭的世界，他们也能将不可能变成可能，这就是属於ATEEZ的坚强信念。Sony Music已在各大音乐串流平台数位上架。



图／Sony Music

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