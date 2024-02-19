史上最乱颁奖礼！网传粉丝现场拉屎，爱豆难忍恶臭纷纷捂鼻

「Hanteo音乐颁奖礼」（Hanteo Music Awards）已落下帷幕，这场颁奖礼事故频发，被大众吐槽是「如噩梦一般」。

「31周年Hanteo音乐颁奖礼」於2月17日、18日在首尔东大门DDP举行，作为韩国乐坛最知名的颁奖礼之一，主办单位邀请了NCT DREAM、ATEEZ、aespa、ZB1等人气偶像团出席。 然而两天的活动问题不断。

先是颁奖典礼现场未分区，且观众席还都是站席，所有的观众都聚集在艺人席周围，演出嘉宾登台时需要穿越厚厚的人墙，为防止粉丝出现过激行为，安保人员只能不停提醒「太危险了，麻烦大家往后退一步」、「大家注意安全」等。 而等待演出的爱豆嘉宾们还要亲自出面维持秩序。

接著男团ZB1登台演出时，粉丝因金地雄「C8事件」上演「全武行」，有粉丝大喊「金地雄退团」，也有不少粉丝出面维护，意见不统一的粉丝群直接在观众席上开战，扭打在了一起。

而最让人无语且震惊的则是观众席上惊现大便，有粉丝爆料自己的包包、鞋子、衣服上沾到了，而味太大，就连台上的爱豆们都闻到了，各个面露难色，纷纷捂住了鼻子。 据目击者称，对方并非拉在地上，而是直接脱掉裤子撅著屁股排便。 事后自称是当事人的网友在网路上道歉称入场前就一直忍著，没想到入场后实在忍不下去只能在现场解决。

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8. 아이돌 단체 코막 pic.twitter.com/hyl5Ae3HYE — 종끼 (@ccisooni) February 18, 2024

아 ㅅㅂ 한터 똥 때문에 아이돌들 입 좀만 막으면 그거 때문으로 오해하는거 개웃김 pic.twitter.com/PHuiA81o6o — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) February 18, 2024

整场音乐颁奖礼如闹剧一般，引得现场粉丝和无数网友不满。

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