2023K-POP偶像团巡演收益TOP10：BLACKPINK强势登顶，第2名以一人之力挡下8团

2023年,不少韩国偶像团都举办了世界巡回演唱会、本土演唱会等,那一团吸金能力最强呢?

美国Billboard Boxscore发布了「2023K-POP偶像团巡演收益TOP10」的榜单,BLACKPINK以1.48亿(美元,摺合韩币为1948亿)的收益登顶,排在第二名的则是防弹少年团的SUGA,以一己之力拿下亚军。 紧接其后的有TWICE、TXT、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM和NCT DREAM。 官方表示因有的团队还在巡演中,该榜单只统计了2022年11月1日至2023年9月30日举办的演出场次。



Billboard Boxscore也统计了这期间各团举办演唱会的次数,如下:

1. BLACKPINK 29次



2. SUGA(BTS) 26次



3. TWICE 18次



4.TXT 27次



5. SEVENTEEN 12次



6. ENHYPEN 19次



7. Stray Kids 8次



8. ATEEZ 10次



THE WORLD EP.FIN : WILL in the UK

THE WORLD EP.FIN : WILL is changing the game in the UK thanks to ATINYs

1 DAY LEFT to join the Craziness

HMV offline store

*All sales count towards the UK Official Charts*

⠀#WILL #미친폼 #Crazy_Form #ATEEZ… pic.twitter.com/lW6e2if3UF