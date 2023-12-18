2023K-POP偶像团巡演收益TOP10：BLACKPINK强势登顶，第2名以一人之力挡下8团

2023年，不少韩国偶像团都举办了世界巡回演唱会、本土演唱会等，那一团吸金能力最强呢？
美国Billboard Boxscore发布了「2023K-POP偶像团巡演收益TOP10」的榜单，BLACKPINK以1.48亿（美元，摺合韩币为1948亿）的收益登顶，排在第二名的则是防弹少年团的SUGA，以一己之力拿下亚军。 紧接其后的有TWICE、TXT、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM和NCT DREAM。 官方表示因有的团队还在巡演中，该榜单只统计了2022年11月1日至2023年9月30日举办的演出场次。
Highest grossing touring K-Pop acts in 2023 (Billboard Boxscore):— chart data (@chartdata) December 11, 2023
#1 BLACKPINK $148M
#2 SUGA $57M
#3 TWICE $54M
#4 TOMORROW X TOGETHER. $47M
#5 SEVENTEEN $43M
#6 ENHYPEN $33M
#7 Stray Kids $16M
#8 ATEEZ $14M
#9 LE SSERAFIM $8M
#10 NCT DREAM $7M
Billboard Boxscore也统计了这期间各团举办演唱会的次数，如下：
1. BLACKPINK 29次
2. SUGA（BTS） 26次
3. TWICE 18次
4.TXT 27次
5. SEVENTEEN 12次
[17'S] SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN— SEVENTEEN Japan (@pledis_17jp) December 10, 2023
大阪公演、たくさんのエネルギーを届けてくれてありがとうございました
すべての瞬間が大事な思い出です
CARATのみなさん、またすぐに会いましょう#SEVENTEEN #SVT_TOUR_FOLLOW #FOLLOW pic.twitter.com/G610mNGnjI
6. ENHYPEN 19次
#ENHYPEN #JAKE #FATE_IN_CHICAGO— ENHYPEN (@ENHYPEN_members) October 23, 2023
ENGENE~~~
THANK YOU FOR ALL THE MEMORIES
Engene x Enhypen forever pic.twitter.com/m4K2r63NNh
7. Stray Kids 8次
5-STAR Dome Tour 2023 Seoul Special (UNVEIL 13) | [Stray Kids : Docuseries(다큐시리즈)] https://t.co/0feQ8PF4lF#StrayKids #스트레이키즈#Docuseries #다큐시리즈#5_STAR_DOMETOUR#5_STAR_DOMETOUR_Seoul_Special_UNVEIL13#YouMakeStrayKidsStay pic.twitter.com/chrYuXZcpd— Stray Kids (@Stray_Kids) November 28, 2023
8. ATEEZ 10次
THE WORLD EP.FIN : WILL in the UK— ATEEZ(에이티즈) (@ATEEZofficial) December 7, 2023
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THE WORLD EP.FIN : WILL is changing the game in the UK thanks to ATINYs
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1 DAY LEFT to join the Craziness
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*All sales count towards the UK Official Charts*
⠀#WILL #미친폼 #Crazy_Form #ATEEZ… pic.twitter.com/lW6e2if3UF
9. LE SSERAFIM 9次
10. NCT DREAM 4次
Yo Boston, we here at Jingle Ball!#NCTDREAM #NCT#Jingle_Ball_Tour #BOSTON pic.twitter.com/UlB5WAl17V— NCT DREAM (@NCTsmtown_DREAM) December 10, 2023
排行榜也引起了各团粉丝和广大网友们的关注，纷纷留言称：「SUGA一个人？？20多场？？排第二？？太厉害了吧」、「TXT意外地能赚钱啊」、「TXT比SVT还要多？个人受益也比SVT多吧，毕竟一团5人一团13人」、「BLACKPINK真的无人能及」、「一个人都已经是第二了，完整体的BTS一定会杀疯的」、「 TWICE18场演出就挣那么多，疯了疯了」、「BLACKPIN都没有算亚洲和安可场吧」、「ENHYPEN也很了不起啊，还剩下好多场巡演」、「看来YG不会死」、「这个榜单也反映了SM的团在海外没什么人气」等。
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