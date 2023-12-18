2023K-POP偶像团巡演收益TOP10：BLACKPINK强势登顶，第2名以一人之力挡下8团

2023年，不少韩国偶像团都举办了世界巡回演唱会、本土演唱会等，那一团吸金能力最强呢？

美国Billboard Boxscore发布了「2023K-POP偶像团巡演收益TOP10」的榜单，BLACKPINK以1.48亿（美元，摺合韩币为1948亿）的收益登顶，排在第二名的则是防弹少年团的SUGA，以一己之力拿下亚军。 紧接其后的有TWICE、TXT、SEVENTEEN、ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM和NCT DREAM。 官方表示因有的团队还在巡演中，该榜单只统计了2022年11月1日至2023年9月30日举办的演出场次。



Highest grossing touring K-Pop acts in 2023 (Billboard Boxscore):



#1 BLACKPINK $148M

#2 SUGA $57M

#3 TWICE $54M

#4 TOMORROW X TOGETHER. $47M

#5 SEVENTEEN $43M

#6 ENHYPEN $33M

#7 Stray Kids $16M

#8 ATEEZ $14M

#9 LE SSERAFIM $8M

#10 NCT DREAM $7M — chart data (@chartdata) December 11, 2023

Billboard Boxscore也统计了这期间各团举办演唱会的次数，如下：

1. BLACKPINK 29次



2. SUGA（BTS） 26次



3. TWICE 18次



4.TXT 27次



5. SEVENTEEN 12次



6. ENHYPEN 19次



7. Stray Kids 8次



8. ATEEZ 10次



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9. LE SSERAFIM 9次



10. NCT DREAM 4次



排行榜也引起了各团粉丝和广大网友们的关注，纷纷留言称：「SUGA一个人？？20多场？？排第二？？太厉害了吧」、「TXT意外地能赚钱啊」、「TXT比SVT还要多？个人受益也比SVT多吧，毕竟一团5人一团13人」、「BLACKPINK真的无人能及」、「一个人都已经是第二了，完整体的BTS一定会杀疯的」、「 TWICE18场演出就挣那么多，疯了疯了」、「BLACKPIN都没有算亚洲和安可场吧」、「ENHYPEN也很了不起啊，还剩下好多场巡演」、「看来YG不会死」、「这个榜单也反映了SM的团在海外没什么人气」等。

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