BLACKPINK Jennie首次解释世巡上「不敬业争议」：一直受伤，压力很大

BLACKPINK Jennie亲口解释了关於自己在演唱会上状态不佳的争议。

去年下半年 BLACKPINK 正式投入世界巡回演唱会的行程,足迹踏遍欧美亚,吸引了百万粉丝。 但随著演唱会的深入,成员 Jennie 多次被粉丝的镜头捕捉到在台上发呆、演出途中下台、舞蹈动作滑水...等,引发了不少粉丝的不满,纷纷指责她「毫无敬业精神」。

日前,Jennie 做客了知名英国女歌手 Dua Lipa 的 BBC 播客(Podcast)节目,谈到了演唱会上自己的状态。Jennie 解释:「巡演期间一直受伤,压力非常大,当时已经是听到『开始了』之后不停跌倒的状态,看上去我好像根本没尽力一样,让粉丝们很失望。 我想说根本不知道该如何控制自己的身体,到现在我才学会了要怎么照顾自己的身体。」Jennie 接著说道:「我想要坦诚一些,不,应该是说我想要告诉粉丝,我正处於学习如何自我管理的阶段。」

