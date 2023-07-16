BLACKPINK Jennie首次解释世巡上「不敬业争议」：一直受伤，压力很大

BLACKPINK Jennie亲口解释了关於自己在演唱会上状态不佳的争议。

去年下半年 BLACKPINK 正式投入世界巡回演唱会的行程，足迹踏遍欧美亚，吸引了百万粉丝。 但随著演唱会的深入，成员 Jennie 多次被粉丝的镜头捕捉到在台上发呆、演出途中下台、舞蹈动作滑水...等，引发了不少粉丝的不满，纷纷指责她「毫无敬业精神」。

日前，Jennie 做客了知名英国女歌手 Dua Lipa 的 BBC 播客（Podcast）节目，谈到了演唱会上自己的状态。Jennie 解释：「巡演期间一直受伤，压力非常大，当时已经是听到『开始了』之后不停跌倒的状态，看上去我好像根本没尽力一样，让粉丝们很失望。 我想说根本不知道该如何控制自己的身体，到现在我才学会了要怎么照顾自己的身体。」Jennie 接著说道：「我想要坦诚一些，不，应该是说我想要告诉粉丝，我正处於学习如何自我管理的阶段。」

所有的演唱会上，Jennie 都穿著高跟鞋表演，对此她也表示十分不舒服，「有人即使穿了高跟鞋也很会跳舞，但是我的鞋子不合脚，跳多了脚就会肿，然后还要在台上走位，体力就会下降。最近我开始选择可以支撑住脚踝的低帮鞋子或者鞋跟低一点的鞋子。」

Blackpink star Jennie Kim addresses 'low energy' performances https://t.co/RzpTqv1pvt — BBC News (World) (@BBCWorld) July 14, 2023

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