[有雷]《劳务师卢武镇》揭开医护职场霸凌＋医疗事故究责，郑敬淏揭开小护士生前苦楚、挽救另一生命（EP.３－４）

[有雷]《劳务师卢武镇》主角郑敬淏在人生走投无路之下成为了劳务师，正在生意风生水起时，在危险场域濒临死亡威胁，上帝与他约定好他必须拯救在职场含冤而死的劳工鬼魂，他以为已经完成了任务，没想到后面还有更多需要追查真相的案件等待著他…

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卢武镇（郑敬淏饰）又开始看见了鬼魂，这次一位年轻护士赵恩英找上了他，也直接附身让他来到医院感受到恩英曾经经历的一切。恩英是位新进护士，某日她觉得有位病人已有好转，不需要再注射相同针剂，於是建议医师可修改医嘱，却遭医师无视。不久后病人病情急转直下并宣告不治，令家属无法接受。医师为了闪避责任而将所有问题推给了恩英顶罪，让恩英面对家属的责难与司法调查。



恩英的指导护士李瑞贞（玉子妍饰）也是面对医师的要求而无法替恩英说话，甚至用位阶来压迫恩英，即使恩英写下了职场霸凌申告书，却也因为指道护士而无法顺利交出去。最后在霸凌加上医疗事故的压力之下，恩英选择坠楼轻生。卢武镇团队必须证明恩英轻生的原因，以及当时处於工作压力造成精神不稳定的情绪状态之下，才可认定医院违反了劳动法。



三人团队再度共同出动，帅气YT频道主坚宇配戴著录影眼镜，穿上白袍帅气逼人，潜入医院想找出恩英当时送不出的那份职场霸凌申告书，此时恩英的前辈瑞贞，却也因为受不了同事们的指指点点而来到顶楼试图轻生，千钧一发之际被卢武镇团队救回一命，而最好的赎罪方式就是说出事实的真相。



由於卢武镇团队透过YT频道的播出，并访谈恩英以往的护士同事们，使本案真相曝光，加上瑞贞提供有力证据，就连劳动检察署也介入搜查，引发社会关注，卢武镇YT频道也越来越知名。之前恩英的轻生原因，医院一律以「与男友感情不顺利」回应，看到这则报导，恩英男友也找上了卢武镇团队，除了证实两人感情从未生变，更提供了卢武镇团队女友当时因工作而有忧郁倾向，也曾求助精神科医师诊治。最后终於还给恩英清白，坏医师也受到应有的惩戒。



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