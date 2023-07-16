在咖啡店买咖啡居然被收小费？连韩国人自己都很讨厌：凭什么

韩国部份餐厅和咖啡店出现「小费文化」，引得消费者很不满。

最近有不少韩国网友在网路上分享自己去餐厅、咖啡店时看到的「TIP BOX」（小费箱）照片，店家将「TIP BOX」放在餐桌上或是菜单旁边，里面装满了钱币。 某家烤肉店还清晰地标注了小费价格「如果服务生亲切地招待了您，请付小费，每张桌子5000+」。

최소한 팁은 해당 직원들에게 돌아가야 하는거지 팁 박스 안에 들어가 있다가 사장님이 가져가는게 아닌데 https://t.co/fl60Sz1Bcw — 유이온 (@yuionyeon) July 9, 2023

홍대 모 치킨집에도 팁박스가 있는걸 봤었는데요

외국인은 물론 한국인들한테도 서비스가 엉망이었습니다 ㅋㅋㅋ

벨 세번은 눌러야 오고 셀프바는 지저분하고.. 양심어디 pic.twitter.com/ZAhZmjXyUl — 나트리움 ッ (@na_treeum) July 12, 2023

[포켓이슈] '테이블당 5천원' 식당서 팁 달라고 한다면?https://t.co/zCCmdDaXty



손님들에게 당당하게 팁(Tip)을 요청한 장어 전문 식당이 최근 화제입니다.

이 식당은 "서빙 직원이 친절히 응대해 드렸다면, 테이블당(팀당) 5천원∼ 정도 팁을 부탁드립니다"란 안내문을 세워뒀는데요. pic.twitter.com/ClvkFRzciX — 연합뉴스 (@yonhaptweet) January 13, 2022

相关内容很快就引起了广大网友们的关注，大家纷纷留言吐槽：「这是逃税吧」、「我国为什么要给小费」、「我确实在外国人很多的店铺里看到过」、「服务生烤肉不是正常的吗，为什么要给小费」、「客人愿意给就给，你凭什么要规定客人一定要给，还标注价格」等。 小费文化在欧美国家很流行，一般都是给消费额的20%左右，但这一文化在韩国并不存在，不过也有部份餐厅和咖啡店会以「服务费」的名目收取小费。

其实根据2013年更正的《食品卫生法》，菜单上标注价格的即为最终价格，已经包含了附加税+服务费。 如果有小伙伴前来韩国旅游，遇到收取小费的情况，完全可以拒绝哦。

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