在咖啡店买咖啡居然被收小费？连韩国人自己都很讨厌：凭什么
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在咖啡店买咖啡居然被收小费？连韩国人自己都很讨厌：凭什么

明星   2023年7月16日   星期日09:19   Tracy  

（封面图源：Unsplash）

韩国部份餐厅和咖啡店出现「小费文化」，引得消费者很不满。

最近有不少韩国网友在网路上分享自己去餐厅、咖啡店时看到的「TIP BOX」（小费箱）照片，店家将「TIP BOX」放在餐桌上或是菜单旁边，里面装满了钱币。 某家烤肉店还清晰地标注了小费价格「如果服务生亲切地招待了您，请付小费，每张桌子5000+」。

相关内容很快就引起了广大网友们的关注，大家纷纷留言吐槽：「这是逃税吧」、「我国为什么要给小费」、「我确实在外国人很多的店铺里看到过」、「服务生烤肉不是正常的吗，为什么要给小费」、「客人愿意给就给，你凭什么要规定客人一定要给，还标注价格」等。 小费文化在欧美国家很流行，一般都是给消费额的20%左右，但这一文化在韩国并不存在，不过也有部份餐厅和咖啡店会以「服务费」的名目收取小费。

其实根据2013年更正的《食品卫生法》，菜单上标注价格的即为最终价格，已经包含了附加税+服务费。 如果有小伙伴前来韩国旅游，遇到收取小费的情况，完全可以拒绝哦。

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