BLACKPINK Jennie首次解釋世巡上「不敬業爭議」：一直受傷，壓力很大

BLACKPINK Jennie親口解釋了關於自己在演唱會上狀態不佳的爭議。

去年下半年 BLACKPINK 正式投入世界巡迴演唱會的行程，足跡踏遍歐美亞，吸引了百萬粉絲。 但隨著演唱會的深入，成員 Jennie 多次被粉絲的鏡頭捕捉到在台上發呆、演出途中下台、舞蹈動作滑水...等，引發了不少粉絲的不滿，紛紛指責她「毫無敬業精神」。

日前，Jennie 做客了知名英國女歌手 Dua Lipa 的 BBC 播客（Podcast）節目，談到了演唱會上自己的狀態。Jennie 解釋：「巡演期間一直受傷，壓力非常大，當時已經是聽到『開始了』之後不停跌倒的狀態，看上去我好像根本沒盡力一樣，讓粉絲們很失望。 我想說根本不知道該如何控制自己的身體，到現在我才學會了要怎麼照顧自己的身體。」Jennie 接著說道：「我想要坦誠一些，不，應該是說我想要告訴粉絲，我正處於學習如何自我管理的階段。」

所有的演唱會上，Jennie 都穿著高跟鞋表演，對此她也表示十分不舒服，「有人即使穿了高跟鞋也很會跳舞，但是我的鞋子不合腳，跳多了腳就會腫，然後還要在台上走位，體力就會下降。最近我開始選擇可以支撐住腳踝的低幫鞋子或者鞋跟低一點的鞋子。」

Blackpink star Jennie Kim addresses 'low energy' performances https://t.co/RzpTqv1pvt — BBC News (World) (@BBCWorld) July 14, 2023

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