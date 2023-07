BLACKPINK Jennie首次解釋世巡上「不敬業爭議」：一直受傷，壓力很大

BLACKPINK Jennie親口解釋了關於自己在演唱會上狀態不佳的爭議。

去年下半年 BLACKPINK 正式投入世界巡迴演唱會的行程,足跡踏遍歐美亞,吸引了百萬粉絲。 但隨著演唱會的深入,成員 Jennie 多次被粉絲的鏡頭捕捉到在台上發呆、演出途中下台、舞蹈動作滑水...等,引發了不少粉絲的不滿,紛紛指責她「毫無敬業精神」。

日前,Jennie 做客了知名英國女歌手 Dua Lipa 的 BBC 播客(Podcast)節目,談到了演唱會上自己的狀態。Jennie 解釋:「巡演期間一直受傷,壓力非常大,當時已經是聽到『開始了』之後不停跌倒的狀態,看上去我好像根本沒盡力一樣,讓粉絲們很失望。 我想說根本不知道該如何控制自己的身體,到現在我才學會了要怎麼照顧自己的身體。」Jennie 接著說道:「我想要坦誠一些,不,應該是說我想要告訴粉絲,我正處於學習如何自我管理的階段。」

