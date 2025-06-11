【韩网热门】aespa KARINA独自登上WATER BOMB舞台！网友：超符合她的气质

女团aespa成员Karina将以个人身分参加2025年「Waterbomb Seoul」音乐节，成为aespa首位登上该活动舞台的成员，预计於7月5日在京畿道日山KINTEX户外舞台带来清凉性感的夏日表演。

韩国网民评论：

1. 蛤？ 她一个人上去要做什么？

2. 楼上的，应该是跳舞、唱歌吧？

3. 该不会要表演《UP》吧？ 超级期待

4. 她是雪碧代言人，所以我就猜到了

5. 为什么是她一个人？ 但唯粉们（只喜欢某个特定成员的粉丝）搞不好还比较喜欢这样

6. 请从团体出来单飞吧

7. 拜托退团出来当 solo 艺人吧

8. 雪碧一直都是赞助商，历任模特都来过

9. 她跟 Waterbomb 真的蛮搭的

10. 直男粉应该会超开心

11. 宣传照真的看起来变老了

12. 不管怎样现在是最火的爱豆ᄏᄏᄏ 真的很期待

13. 穿红衣服出场就好了

14. 是因为是代言人所以才一个人出来的吧...？ 不过真的不能团体一起出来吗 呜呜

15. 2023年不是也以 aespa 身份表演过吗？ 现在又在那边说什么改变路线ᄏᄏ根本没关心过吧

16. 感觉有很多人是来留言发泄压力的ᄏᄏ

17. 她不是只有一首solo曲吗？ 应该不会只唱一首吧？ 难道是独唱团体歌吗... SM也挺特别的，即使是代言人，没正式个人出道一般也会让整个团体上吧

18. 但一个人有什么上场看点吗？ 说真的... 虽然aespa团体歌不少，但她个人活动的曲库又没那么丰富，根本撑不起表演吧

19. 造型应该要好好设计一下。 不过真的蛮红的耶，aespa整团本来就很火了，能够以个人身分出场的话...... 即使是代言人也挺厉害的。 毕竟Waterbomb本来就是大众派对活动嘛

20. 观众和她气场很合、默契很好、感觉会配合得很好

原文：https://theqoo.net/square/3778755526

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