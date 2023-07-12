韩胜宇下月中首度袭港：亲笔信约定港迷「不见不散」！

8月就可以跟韩胜宇见面啦～大家期待吗？

韩胜宇早前宣布展开退伍后首个个人巡回演唱会，以首尔为起点，走访台北、东京等多个亚洲主要城巿，与各地粉丝见面。首尔场於上周六举行，正式为是次巡唱揭开序幕，而演出门票更於开卖两分钟内火速售罄。演出结束后，韩胜宇在社交平台分享当晚的相片并感谢粉丝的热情和投入。



上月底以全新迷你专辑《FRAME》回归的韩胜宇，近日凭藉主打歌《Dive Into》亦获得不少关注。除了同为韩国演员的亲姐姐韩善花，他亦找来多位圈中前后辈好友，如朴星雄、金圣圭等在社交平台一同拍片打歌。上周二，他就凭此曲在音乐节目夺下solo出以来的第一个冠军宝座！



韩胜宇将於下月13日(日)携德硕文化传播有限公司主办的「2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG」首度访港，於九龙湾国际展贸中心展贸厅3 (Rotunda 3)和一众港迷见面。他今日就公开一张自拍照香港场造势；照片中，韩胜宇一手拿著亲笔写有「好挂住你哋」的字句，一手在头顶摆出心心甫士，约定港迷「不见不散」。



演出门票现正於快达票公开发售，票价分别为HK$1,480及HK$780。所有入场观众除可获得香港限定纪念品外，更可逐一与韩胜宇击掌。此外，观众亦有机会获得参与签名会、合照等福利，和偶像进行近距离接触！

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