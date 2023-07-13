「拍电视剧有这麽了不起吗？」《鱿鱼游戏2》的工作人员行为跋扈惹众怒！

《鱿鱼游戏2》剧组为工作人员傲慢的态度道歉。

《鱿鱼游戏2》剧组再生事端，前不久刚爆出崔胜铉（T.O.P）靠李政宰的关系进组，后又发生工作人员行为跋扈的事情。

日前，韩网上突然有网民爆料，以「《鱿鱼游戏2》工作人员是把电视剧拍摄当成官职了吗」为题写下长文，网民称：「真的太无语了，本来我打算坐手扶电梯，工作人员中一名身高180cm+、长得很壮实的人在阻拦路人，还理直气壮地用命令口吻让我们绕路，让仁川机场的旅客们感到很不便，至少也应该有礼貌地说一声『正在拍摄，不好意思麻烦你们绕路』吧，那人一句道歉都没有，突然就出来挡住了路，让我们坐旁边的扶梯，命令式口吻真的让人很生气。我根本就不关心你们在拍什么，行走的旅客都觉得很堂皇，拍戏这麽了不起吗？剧组又没有租下仁川机场，之前已经爆出过好几次综艺、电视剧拍摄扰民，引起社会争议了，这位工作人员难道不清楚吗？你们已经妨碍到他人了，怎么还这麽理直气壮，脸皮真厚啊！」

网民的爆料文一出即可就引发了更多网民的关注，见事情愈演愈烈，《鱿鱼游戏2》剧组连忙出面道歉，回应表示「在拍摄过程虽然有努力想向市民们详细解释现场状况，但仍造成不便，很抱歉」，接著说道「感谢各位体谅拍摄的市民朋友，未来在拍摄过程中会更加慎重。」

此外，《鱿鱼游戏2》中聚集了李政宰、李秉宪、魏嘏隽、任时完、姜河那、朴圭瑛、朴成勋、曺柔理、梁东根、姜爱心、李多元、李阵郁等人，全明星阵容令人十分期待。



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