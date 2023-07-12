【韩网热帖】ZB1出道歌《In Bloom》当中有编舞史上历代级最丑的舞蹈动作

大家觉得这动作丑吗？

原PO主看了ZEROBASEONE在Youtube Channel上跳出道歌《In Bloom》的影片：



表示：孩子们坐在地上抬起一条腿的动作真的丑到爆，恶臭到无法用语言形容，还有「狗腿」（抖动双腿）舞，不知道该怎么形容。



2)

다리 드는 부분

좆같다고 설명하기도 입 아픔 pic.twitter.com/y9lYOlGww3 — ㅇㅇㅇ (@pamsnbwud) July 11, 2023

韩国网民评论：

1. 看到编舞和舞台服装真的是惊掉下巴，先不说符不符合音乐氛围，整体真的太土了

2. 他们在选秀节目中都是一群很会跳舞的孩子，而且也很会编舞，最后成品是这样只能说公司指导太烂了

3. 这可是出道曲啊，感觉歌还行，难道是在歌上花了太多钱，没钱请编舞吗？？ 孩子们的出道舞台怎么会变成这样

4. 有一种想耍帅但失败了的感觉

5. 这首歌+孩子们的颜值，居然配这麽丑的编舞和衣服

6. 老实说出道曲也是tiktok风，节奏很快

7. 编舞就够丑的了，他们也根本不会跳，如果编舞好的话，即使舞蹈实力不够也会很好看，这都是什么啊

8.编舞丑，跳的也很烂，但最大的问题是至少应该有一个人能救活整个舞啊，一眼望过去大家都差不多

9. 我还蛮喜欢ZB1的，也很期待别团成员的挑战，现在不抱任何希望，至少要有一个帅气的动作啊，可惜一个都没有

10. 歌很活泼，但舞有种部长在跳的感觉

出处： https://theqoo.net/hot/2855676617

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