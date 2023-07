《Kiling Voice》X EXO已於昨日（13日）公开！出道11年累积多首脍炙人口的歌曲，每一首都是回忆

还记得当时《Growl》可是红遍大街小巷,走到哪里都能听到:「나 으르렁 으르렁 으르렁 대」,超洗脑!

EXO於10日以正规七辑《EXIST》回归韩国歌坛,其主打曲为《Cream Soda》。KAI虽然目前正在服兵役,但入伍前他与成员们完成收录曲录制、MV及画报拍摄,粉丝们依然能看到八人合体的画面。

昨日(11日),《Kiling Voice》X EXO终於公开。这是一档音乐综艺,邀请歌手们登台以Live的形式演唱歌曲Highlight部份,是不少回归的歌手们会选择出演的节目,能够起到更好的宣传作用。

EXO一连演唱了14首歌曲:《Growl》、《LOVE ME RIGHT》、《CALL ME BABY》、《Sing For You》、《十二月的奇迹》、《Love Shot》、《前夜》、《MAMA》、《Overdose》、《Monster》、《初雪》、《蝴蝶少女》、《Power》,以及本次主打《Cream Soda》。

影片公开后引来许多网友留言,不少人称:「学生时代的回忆。」也赞叹於EXO的现场歌声和实力,每位成员都配合的天衣无缝。不晓得各位最喜欢EXO的哪首歌曲呢?应该很难选出来吧~(就没有不喜欢的!)

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻