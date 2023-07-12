《Kiling Voice》X EXO已於昨日（13日）公開！出道11年累積多首膾炙人口的歌曲，每一首都是回憶

還記得當時《Growl》可是紅遍大街小巷，走到哪裡都能聽到：「나 으르렁 으르렁 으르렁 대」，超洗腦！

EXO於10日以正規七輯《EXIST》回歸韓國歌壇，其主打曲為《Cream Soda》。KAI雖然目前正在服兵役，但入伍前他與成員們完成收錄曲錄製、MV及畫報拍攝，粉絲們依然能看到八人合體的畫面。

昨日（11日），《Kiling Voice》X EXO終於公開。這是一檔音樂綜藝，邀請歌手們登臺以Live的形式演唱歌曲Highlight部份，是不少回歸的歌手們會選擇出演的節目，能夠起到更好的宣傳作用。

EXO一連演唱了14首歌曲：《Growl》、《LOVE ME RIGHT》、《CALL ME BABY》、《Sing For You》、《十二月的奇蹟》、《Love Shot》、《前夜》、《MAMA》、《Overdose》、《Monster》、《初雪》、《蝴蝶少女》、《Power》，以及本次主打《Cream Soda》。

影片公開後引來許多網友留言，不少人稱：「學生時代的回憶。」也讚嘆於EXO的現場歌聲和實力，每位成員都配合的天衣無縫。不曉得各位最喜歡EXO的哪首歌曲呢？應該很難選出來吧～（就沒有不喜歡的！）

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