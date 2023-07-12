fromis_9李采映一张照片引爆韩网友热议：女团成员真的可以这样？

女团成员的一张照片引发了韩国网友们的热烈讨论。

这两天女团fromis_9成员李采映SNS的照片在韩网疯传，有网友指出她抽电子烟。 网友称照片截自李采映的IG STORY，相关内容已经被李采映删除。 照片中有一只天蓝色的电子香烟，因此网友们猜测她如此快速地删掉照片正是因为那只电子烟。



프미나 이채영이 인스스 빛삭한 이유 pic.twitter.com/LU4NVy6C1z — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) July 9, 2023

在李采映照片争议的前几日，同团队友卢知宣在weverse开通直播，直播过程中被网友抓包家里有电子烟的雾化器，瞬间引发关注，相关直播目前已经下架。 但仍有不少网友质疑卢知宣有抽电子烟的习惯。



对於女团成员「抽烟」的问题，网友们也持有不同意见，不少人表示：「都是成年人了，为什么不可以？」 、「她们都是大人了，知道自己在做什么」、「有什么问题吗？」 也有很多网友表示不解，称：「你可以抽，但是因为这件事情导致形象下跌也是你自己需要承担的」、「作为公众人物任何事情都要小心一些才对」等。



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