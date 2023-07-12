林英雄紧急开直播澄清与韶宥恋情：和我同游济州岛的是这位

韩国TROT界王子林英雄澄清了与SISTAR出身的成员韶宥的恋情。
早前有人上传了林英雄和韶宥同天现身济州岛同一家烤肉的照片，疑似正在谈恋爱，对此林英雄方表示他俩没有任何关系；韶宥方也回应称是为了拍摄才去的济州岛，只是偶然与林英雄的路线重叠而已。
Mulgogi Music and Big Planet Made (BPM) have both firmly denied dating rumours made regarding Lim Youngwoong and Sistar Soyou— 파룬 (@balloon_wanted) July 10, 2023
BPM shares Soyou recently visited Jeju and coincidentally she visited the same restaurant as Lim Youngwoong on the same dayhttps://t.co/tEGtTLETXj
林英雄本人也通过直播亲自向粉丝们澄清，表示：「我为了向大家解释才特意开了直播，老实说一直都瞒著各位，我想要介绍正坐在我身旁的这位，这是个秘密，我要介绍身旁的这位。」 一席话听得粉丝们超紧张，以为他无视公司声明，直接踢爆自己的恋情。
没想到林英雄介绍的是作曲家曹永洙（音译），林英雄称：「我和他一起去的济州岛，吃了好吃的东西，也聊了很多关於音乐的东西，就是为了告诉大家我在济州岛的事情才开了直播。」间接否认了与韶宥的恋情。
소유 열애설 임영웅 비밀이었는데 제 옆에 있는 분은… 깜짝 라방 (출처 : 뉴스1 | 네이버 TV연예) https://t.co/GamfAKd9q6 pic.twitter.com/Ysi4zy0KD8— 작은언니 (@yes392766) July 11, 2023
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