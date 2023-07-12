林英雄紧急开直播澄清与韶宥恋情：和我同游济州岛的是这位

韩国TROT界王子林英雄澄清了与SISTAR出身的成员韶宥的恋情。

早前有人上传了林英雄和韶宥同天现身济州岛同一家烤肉的照片，疑似正在谈恋爱，对此林英雄方表示他俩没有任何关系；韶宥方也回应称是为了拍摄才去的济州岛，只是偶然与林英雄的路线重叠而已。



Mulgogi Music and Big Planet Made (BPM) have both firmly denied dating rumours made regarding Lim Youngwoong and Sistar Soyou



BPM shares Soyou recently visited Jeju and coincidentally she visited the same restaurant as Lim Youngwoong on the same dayhttps://t.co/tEGtTLETXj — 파룬 (@balloon_wanted) July 10, 2023

林英雄本人也通过直播亲自向粉丝们澄清，表示：「我为了向大家解释才特意开了直播，老实说一直都瞒著各位，我想要介绍正坐在我身旁的这位，这是个秘密，我要介绍身旁的这位。」 一席话听得粉丝们超紧张，以为他无视公司声明，直接踢爆自己的恋情。

没想到林英雄介绍的是作曲家曹永洙（音译），林英雄称：「我和他一起去的济州岛，吃了好吃的东西，也聊了很多关於音乐的东西，就是为了告诉大家我在济州岛的事情才开了直播。」间接否认了与韶宥的恋情。



소유 열애설 임영웅 비밀이었는데 제 옆에 있는 분은… 깜짝 라방 (출처 : 뉴스1 | 네이버 TV연예) https://t.co/GamfAKd9q6 pic.twitter.com/Ysi4zy0KD8 — 작은언니 (@yes392766) July 11, 2023

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