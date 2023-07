林英雄紧急开直播澄清与韶宥恋情：和我同游济州岛的是这位

韩国TROT界王子林英雄澄清了与SISTAR出身的成员韶宥的恋情。

早前有人上传了林英雄和韶宥同天现身济州岛同一家烤肉的照片,疑似正在谈恋爱,对此林英雄方表示他俩没有任何关系;韶宥方也回应称是为了拍摄才去的济州岛,只是偶然与林英雄的路线重叠而已。



Mulgogi Music and Big Planet Made (BPM) have both firmly denied dating rumours made regarding Lim Youngwoong and Sistar Soyou



BPM shares Soyou recently visited Jeju and coincidentally she visited the same restaurant as Lim Youngwoong on the same dayhttps://t.co/tEGtTLETXj