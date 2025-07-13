别人墓碑刻名言，她刻「最赚钱作品清单」，躺平照样赢！IU、林英雄、Abracadabra最火的歌都出自她手

有什么比写出无数神曲更威风？ 当然是版税天天入帐、睡著都在赚钱啦！人气作词家金伊娜最近就在节目上，幽默分享了自己的「金蛋曲目」。

日前播出的SBS《我家的熊孩子》第450集中，金伊娜以嘉宾身分登场，让主持群和妈妈军团都相当兴奋。



一开场，徐章勋就开启「羡慕光环」模式，说：「金伊娜在著作权协会登记的作词作品多达570首，还有数不清的热门歌曲呢！」瞬间气场拉满。 接著他又突袭提问：「如果要在你的墓碑上刻下仅仅三首代表作，会选哪些歌呢？」 金伊娜也妙答：「IU的《好日子》、Brown Eyed Girls的《Abracadabra》，还有任英雄的《现在只相信我》。」



听完选曲，申东烨笑著追问：「怎么挑的？ 有什么特别理由吗？」金伊娜露出小奸笑说：「这样挑可以显得我涉猎广泛，炫耀一下嘛~」逗得全场哈哈大笑。

但申东烨可不打算轻易放过她，进一步诈问：「那么在这些歌里，哪一首最孝顺（最会赚）呢？」 金伊娜秒懂意思，立刻举起大拇指说：「任英雄那首《现在只相信我》，绝对是No.1孝子曲！」一旁的熊孩子妈妈团听完，忍不住惊呼：「哎哟~她根本坐在钞票山上啊！」

谁说作词家是幕后英雄？ 人家可是躺著也能靠「孝子们」养老啊！下辈子是不是要考虑练习写词比较实际呢？

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