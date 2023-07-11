【韩网热帖】电视剧《恶鬼》收视率趋势

正在追看《恶鬼》的朋友，觉得如何呢？

原PO主表示：首播收视率为9.9%，第6集收视率目前最低，跌至9.5%。 比编剧前一部作品《智异山》的收视率稍微高一些，但收视率走向基本一致。

韩国网民评论：

1. 老实说根本没看懂到底在讲什么

2. 确实有一点想要表达什么，但又表达得不到位的空虚感

3. 主要就是看吴正世和金泰梨，谁看剧情啊

4. 认真看下去啊，真的越看越有趣

5. 非常好看啊，但不是大众喜欢的题材，这样的收视率我已经觉得很不错了

6. 剧本很一般，而且导演问题最大，根本没掌握好剧情，剪辑也很烂，那个戏份很多的刑警也没选对演员，和女主对峙的毫无场景紧张感

7. 确实不是特别好看，蛮符合这个收视率的，铺垫有点太长了，而且题材受众太窄

8. 无聊，音乐很有感觉以为剧情很可怕，也只是音乐配得好而已

9. 我看到第4集就再也看不下去了，真的很无聊

10. 我好爱这部剧啊，年轻观众应该比中老年观众多

出处： https://theqoo.net/hot/2854511021?page=3

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