林英雄緊急開直播澄清與韶宥戀情：和我同遊濟州島的是這位
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林英雄緊急開直播澄清與韶宥戀情：和我同遊濟州島的是這位

明星   2023年7月12日   星期三08:00   Tracy  

（封面圖源：IG@soooo_you、FB@임영웅）

韓國TROT界王子林英雄澄清了與SISTAR出身的成員韶宥的戀情。

早前有人上傳了林英雄和韶宥同天現身濟州島同一家烤肉的照片，疑似正在談戀愛，對此林英雄方表示他倆沒有任何關係；韶宥方也回應稱是為了拍攝才去的濟州島，只是偶然與林英雄的路線重疊而已。

林英雄本人也通過直播親自向粉絲們澄清，表示：「我為了向大家解釋才特意開了直播，老實說一直都瞞著各位，我想要介紹正坐在我身旁的這位，這是個秘密，我要介紹身旁的這位。」 一席話聽得粉絲們超緊張，以為他無視公司聲明，直接踢爆自己的戀情。

沒想到林英雄介紹的是作曲家曹永洙（音譯），林英雄稱：「我和他一起去的濟州島，吃了好吃的東西，也聊了很多關於音樂的東西，就是為了告訴大家我在濟州島的事情才開了直播。」間接否認了與韶宥的戀情。

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