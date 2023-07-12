林英雄緊急開直播澄清與韶宥戀情：和我同遊濟州島的是這位

韓國TROT界王子林英雄澄清了與SISTAR出身的成員韶宥的戀情。

早前有人上傳了林英雄和韶宥同天現身濟州島同一家烤肉的照片，疑似正在談戀愛，對此林英雄方表示他倆沒有任何關係；韶宥方也回應稱是為了拍攝才去的濟州島，只是偶然與林英雄的路線重疊而已。



Mulgogi Music and Big Planet Made (BPM) have both firmly denied dating rumours made regarding Lim Youngwoong and Sistar Soyou



BPM shares Soyou recently visited Jeju and coincidentally she visited the same restaurant as Lim Youngwoong on the same dayhttps://t.co/tEGtTLETXj — 파룬 (@balloon_wanted) July 10, 2023

林英雄本人也通過直播親自向粉絲們澄清，表示：「我為了向大家解釋才特意開了直播，老實說一直都瞞著各位，我想要介紹正坐在我身旁的這位，這是個秘密，我要介紹身旁的這位。」 一席話聽得粉絲們超緊張，以為他無視公司聲明，直接踢爆自己的戀情。

沒想到林英雄介紹的是作曲家曹永洙（音譯），林英雄稱：「我和他一起去的濟州島，吃了好吃的東西，也聊了很多關於音樂的東西，就是為了告訴大家我在濟州島的事情才開了直播。」間接否認了與韶宥的戀情。



소유 열애설 임영웅 비밀이었는데 제 옆에 있는 분은… 깜짝 라방 (출처 : 뉴스1 | 네이버 TV연예) https://t.co/GamfAKd9q6 pic.twitter.com/Ysi4zy0KD8 — 작은언니 (@yes392766) July 11, 2023

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