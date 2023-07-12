林英雄緊急開直播澄清與韶宥戀情：和我同遊濟州島的是這位

韓國TROT界王子林英雄澄清了與SISTAR出身的成員韶宥的戀情。
早前有人上傳了林英雄和韶宥同天現身濟州島同一家烤肉的照片，疑似正在談戀愛，對此林英雄方表示他倆沒有任何關係；韶宥方也回應稱是為了拍攝才去的濟州島，只是偶然與林英雄的路線重疊而已。
Mulgogi Music and Big Planet Made (BPM) have both firmly denied dating rumours made regarding Lim Youngwoong and Sistar Soyou— 파룬 (@balloon_wanted) July 10, 2023
BPM shares Soyou recently visited Jeju and coincidentally she visited the same restaurant as Lim Youngwoong on the same dayhttps://t.co/tEGtTLETXj
林英雄本人也通過直播親自向粉絲們澄清，表示：「我為了向大家解釋才特意開了直播，老實說一直都瞞著各位，我想要介紹正坐在我身旁的這位，這是個秘密，我要介紹身旁的這位。」 一席話聽得粉絲們超緊張，以為他無視公司聲明，直接踢爆自己的戀情。
沒想到林英雄介紹的是作曲家曹永洙（音譯），林英雄稱：「我和他一起去的濟州島，吃了好吃的東西，也聊了很多關於音樂的東西，就是為了告訴大家我在濟州島的事情才開了直播。」間接否認了與韶宥的戀情。
소유 열애설 임영웅 비밀이었는데 제 옆에 있는 분은… 깜짝 라방 (출처 : 뉴스1 | 네이버 TV연예) https://t.co/GamfAKd9q6 pic.twitter.com/Ysi4zy0KD8— 작은언니 (@yes392766) July 11, 2023
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