BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集团富二代同框！约会巴黎再传恋情

BLACKPINK成员Lisa传出恋情绯闻，对方是欧洲顶级富豪家的儿子。

据网媒「 Goody25」爆料称近期网路上频繁传出Lisa正在恋爱的消息，尤其是TikTok上还有网友上传了「小情侣」约会的影片。 影片中两人共同现身巴黎街头的一家餐厅，有说有笑。 很快男生的身份被挖出，名叫Frederic Arnault，他的家庭背景非同寻常，对方的爸爸Bernard Arnault是一位法国商人，同时也是LVMH集团的董事长。 另一则TikTok影片中Lisa和Frederic Arnault再次同框，但衣服和上一次不同，网友推断这是另一天拍到的模样。



#BLACKPINK Lisa was seen together with Frederic Arnault whose father is the world richest man who own all the most famous brands like Christian Dior, Sephora Fendi, Bvlgari and others many brands. pic.twitter.com/ehHsDy06U7 — PopBase (@PopBas8) July 9, 2023

「 Goody25」称两人於去年6月参加完宝格丽（BVLGARI）的活动后已经传过一次绯闻，当时有粉丝解释他俩其实是很要好的朋友，被误认为是情侣。 对於再一次曝光的绯闻，Lisa的经纪公司尚未回应，不过有网友表示：「不管是朋友还是情侣，真的很般配」、「看起来很幸福啊」、「哇，男友居然是LVMH集团的公子哥」等。



นัดวันยกขันหมากมาเลยค่า!



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ลิซ่า ออกเดทกับ Frédéric Arnault

ประธานกรรมการบริหารของ TAG Heuer

ลูกชายของ เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์

ประธานอาณาจักร LVMH

เจ้าของซุปเปอร์แบรนด์ Louis Vuitton,

Bvlgari, Dior, Fendi, Celine ฯลฯ

มหาเศรษฐีผู้ที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกคนหนึ่ง pic.twitter.com/V1c5IH0X3Y — (@HappyAllyDay) July 10, 2023

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