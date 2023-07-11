BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集团富二代同框！约会巴黎再传恋情
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BLACKPINK Lisa又被拍到和LVMH集团富二代同框！约会巴黎再传恋情

明星   2023年7月11日   星期二13:33   Tracy  

（封面图源：IG@lalalalisa_m、프레데릭 아르노 태그호이어 CEO / LUXUO）

BLACKPINK成员Lisa传出恋情绯闻，对方是欧洲顶级富豪家的儿子。

据网媒「 Goody25」爆料称近期网路上频繁传出Lisa正在恋爱的消息，尤其是TikTok上还有网友上传了「小情侣」约会的影片。 影片中两人共同现身巴黎街头的一家餐厅，有说有笑。 很快男生的身份被挖出，名叫Frederic Arnault，他的家庭背景非同寻常，对方的爸爸Bernard Arnault是一位法国商人，同时也是LVMH集团的董事长。 另一则TikTok影片中Lisa和Frederic Arnault再次同框，但衣服和上一次不同，网友推断这是另一天拍到的模样。

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「 Goody25」称两人於去年6月参加完宝格丽（BVLGARI）的活动后已经传过一次绯闻，当时有粉丝解释他俩其实是很要好的朋友，被误认为是情侣。 对於再一次曝光的绯闻，Lisa的经纪公司尚未回应，不过有网友表示：「不管是朋友还是情侣，真的很般配」、「看起来很幸福啊」、「哇，男友居然是LVMH集团的公子哥」等。

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