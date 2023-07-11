时隔4年出演《同床异梦2》！秋瓷炫首度回应丈夫于晓光前年疑似出轨传闻「因轻率的行爲让许多人失望」

《同床异梦2》第300集特辑的最后一篇，将由秋瓷炫、于晓光夫妇出演，这也是他们时隔4年再次出演。

公开的预告中，秋瓷炫问道：「你现在也觉得结婚真好吗？」于晓光回答：「结婚真好！」接著脸色马上变暗，让金淑说：「表情好像稍微没有真心。」原来是...于晓光变成了「儿子傻瓜」，他们将在节目首次公开与6岁儿子「大海」的日常生活。



接著，秋瓷炫小心翼翼地说：「我也是第一次把这件事情说出来。」她继续说：「知道的人应该都知道，前年有件不好的事情，发生不好的争议，因为轻率的行爲让很多人失望了，其实...」这也是夫妇俩首次谈到婚外情传闻，引起人们的关注。



于晓光2021年被中国媒体爆料搂女生坐大腿的影片，疑似出轨在中韩两国引起轩然大波。当时所属社解释：「这是和熟人聚会后回家的过程中发生的突发事件。」但争议仍持续扩散。（相关新闻：因丈夫于晓光搂女生坐大腿引发争议！秋瓷炫发文道歉：「我也责备了他，晓光正在反省中」）

之后，于晓光通过SNS反省：「无论多好的朋友、再好的关系也要注意分寸，以后我会对自己的言行更加慎重，让大家不再为这样的事操心。」秋瓷炫也发文道歉：「即使是不经意间的失误，做了不当的举动就应该承担和面对。对於他轻率的行为，我也责备和批评了他，晓光也正在反省并深深自责。」



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