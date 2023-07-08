只剩两集！《有院子的家》真相太冲击！金泰希会选择守护家人还是还原真相！林智妍拿得到高额保险金吗（EP.5 –6）

[有雷] 《有院子的家》仅有8集长度，而至今剧情越来越精彩，不愧被网友们誉为是惊悚神剧。被家暴的林智妍为了领到高额保险金，绝对不能让老公被判定为自杀，而金泰希却意外发现老公与儿子都跟另一宗命案相关，奇妙的纠葛在一起，金泰希与林智妍这两位女子会有什么样的结局？

以下为防雷线



为了揭开院长老公是否因与未成年女子有不正常关系而受到威胁，文珠兰（金泰希饰）偷偷与秋尚恩（林智妍饰）展开调查，发现原来黑道刻意制造假证据，让院长看起来与翘家女学生李秀珉近距离对话。文珠兰返家后甚至向老公道歉，觉得自己疑心病过头，但老公仍表达内心不满。



不过秋尚恩才是处心积虑的人，长期受到家暴的她，除录影搜证外更找机会在老公饮料中加了安眠药，趁他熟睡时连人带车推到了水库里。完成这件事之后秋尚恩更是直接回到自己娘家，此时躺在她身边睡觉的失智母亲，却早已发觉有异，在命案发生后自己要求住在安养机构，甚至还出现轻生割腕的举动。



秋尚恩摆脱了家暴，不过随之而来的是一连串的债务，当她发现先生的死可领到高额保险金，但前提是「非自愿死亡」，因此她始终向警方表示先生绝对死於他杀，同时她也解锁了先生的手机而得到更多有利证据，她能顺利嫁祸给院长吗？



文珠兰与老公的对话，在门外的儿子全听见了，儿子问珠兰为何活得如此软弱？觉得家里有异味、楼上有奇怪声音，明明听见了闻到了，为何爸爸说没有你就不再坚持？隔日文珠兰仍在打扫时发现家中多处都有著粉色小花，是年轻女子手机壳上掉落的配件……她又重新挖开院子飘出异味处，老公前来阻止，儿子却突然表示「有人死了」！



老公表示自己发现年轻女子在家中被儿子推下楼梯死亡，而为了儿子的未来他只好处理掉尸体，飘出异味后他又赶紧将已经腐烂的尸体移到山区内丢弃，日期也正好就是与林智妍老公约好要夜钓的那一天，所以他的确出门了，一切都是为了儿子。



但儿子的说法却不是如此，儿子搬离了那个家，在邻居阿姨的通报下文珠兰来到儿子的租屋处，儿子提到这女学生李秀珉主动来跟他认识，要求来他家玩，最后却告诉他自己怀上了爸爸的骨肉，一气之下儿子将李秀珉推下楼梯而当时她昏过去了，暂时将她藏在二楼的房间内，她恢复了意识但相当虚弱，秀珉打算早退回家协助她就医，但当他回家时，却看见爸爸将还在呼吸的李秀珉活埋在院子里……



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻