《欢迎来到王之国》EP.7先公开＆剧照！暧昧氛围拉满，具元看天嗣朗的眼神～都要流出蜜了♥

《欢迎来到王之国》第6集播出中，具元（李俊昊 饰）和天嗣朗（润娥 饰）在危机中迎来更加亲近的契机。

爲了救在寻找在出差中遇难的天嗣朗，具元甚至派遣直升机救助她。之后，天嗣朗给具元带来了像市场约会一样能够感受到日常琐碎幸福的体验。



第7集先公开影片中，具元用温柔的眼神看著天嗣朗，问她（桌巾）现在都整理好了吧？获得天嗣朗的称赞后，具元就说：「我果然很厉害！没有我不会做的事情。」还说只是偶然经过，怕天嗣朗会期待他是故意过来的 XD



之后具元还问她为什么都不会想到他，天嗣朗：「我说不会那样想，但没说不会想到本部长你啊。」具元听到这句话后笑得超开心，眼神都要流出蜜了（笑）！好喜欢这种直球又暧昧的气氛，期待这集播出啊！这周可以期待一下第8集定律嘛～



另外，这周还会有重要的客人阿拉伯王子（阿努潘・崔帕西 饰）到访，他与具元和天嗣朗建立特别的关系。作爲一个国家的王子，他拥有不可侵犯的财富和名誉，每件事情都与具元相冲突，制造有趣的情况。不仅如此，他还对天嗣朗表现出关心，让具元意外地投入了天嗣朗守作战！



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