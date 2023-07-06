车太铉二次出演《藉口罢了》！这次带上赵寅成、韩孝周，一起宣传新剧《Moving 异能》

上次车太铉和柳演锡出演《藉口罢了》，让MC刘在锡的「血压」不断飙升（笑）期待这次也会有爆笑的化学反应！

‎将於下月（8月）9日在Disney+上线的新剧《Moving 异能》，改编自姜草的同名漫画，由《尸战朝鲜2》、《超级市长》朴仁济导演与漫画原作者姜草携手打造，描述隐藏超能力生活於现代的孩子们，与隐藏过去痛苦的秘密的父母们，共同面对跨越世代的巨大危险的超能力动作英雄故事。







《Moving 异能》斥资500亿制作，演员名单超长且星光熠熠‎，包含：柳承龙、韩孝周、赵寅成、金成均、车太铉、柳承范、金希沅、李正河、高允贞、郭善英、金信禄、朴喜洵等，是即便拆开都足够拍好几部剧的程度！新剧开播在即，宣传活动也悄悄展开。据消息指出，车太铉、赵寅成与韩孝周将出演刘在锡主持的网路综艺《藉口罢了》。

特别的是，‎此次为车太铉二次出演《藉口罢了》‎。第一次他与柳演锡在今年初（2023年）为宣传电影《超完美狗保姆》而来到节目，最奇怪也最有趣的是，话题不是围绕在电影上，而是在「年龄」。三人吵吵闹闹，刘在锡多次「血压飙升」，他还为这集节目下了结论：「我和他们不合！」不晓得车太铉再来，刘在锡的反应会是如何呢XD

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻