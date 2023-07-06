《Bromarble》柳演锡＆曹圭贤互写「介绍信」：吻戏特别厉害＆疯狂喜欢女团 VS 喜欢喝酒

《Bromarble》是以杜拜为背景，一边享受旅行、一边玩「现实版大富翁」的全新综艺真人秀。

近日陆续公开预告，除了模仿《换乘恋爱》与前任见面的场景外，还有个前任给自己的写的介绍信的环节，没想到在《Bromarble》中出现介绍信这段 XD

曺圭贤写道「我的朋友演锡～是爱情片、动作片、犯罪惊悚片，不分题材的『演技天才』，特别是演锡的吻戏，特别厉害！」念到吻戏这段柳演锡还害羞笑了。曺圭贤提到两人是通过音乐剧认识，因为有很多共同点，所以很快就变亲近了，还强调「本来美男之间很快就相通的」。

之后还说人们眼中的柳演锡是很绅士、很稳重的，但了解之后...疯狂喜欢女团（大家可以去复习《出差十五夜》，You～～and～～I～～柳Nine～～）、喜欢逗人家笑。曺圭贤还夸下海口会把演员柳演锡培养成综艺人的 XD



柳演锡则写下「圭贤是我见过的朋友中最多才多艺的，唱歌、音乐剧、综艺还有...喝酒都很擅长」，虽然大家以为他只是爱喝酒的「曹酒鬼」，但是是个很享受风流的朋友；大家可能会觉得他对哥哥们没大没小的家伙，但是是比任何人都讲义气的朋友。柳演锡：「我能空手进入综艺届，都是因为我的朋友圭贤。」



另外，《Bromarble》由李升基、柳演锡、池锡辰、李东辉、曹世镐、Super Junior曹圭贤、SEVENTEEN Joshua & Hoshi出演，将在7月21日首播。

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