FIFTY FIFTY成员父母紧急注册「团名&成员艺名」韩文商标！所属社及辩护律师皆不知情

网友辣评：「职业生涯刚开始就到头了」、「会敲所属社后脑勺的人，也会敲律师后脑勺」.....

FIFTY FIFTY和所属社的解约纠纷近日受到关注，昨日有网友发现，疑似成员家人的4个人申请注册了团名及成员艺名韩文的专利商标，而申请日期正是提出解约的同一天。

根据韩国专利信息检索服务，该商标权是本月19日被提交，提交者的名字与4名成员的家人一致。值得一提的是，FIFTY FIFTY申请注册韩文商标权的日子，也正是成员提出解约、向首尔中央地方法院递交假处分申请的日子，令人难免质疑成员们从一开始就打定主意扔下所属社独自发展。





对此，ATTRAKT对记者表示之前完全不知情，看到新闻报道才知。 为FIFTY FIFTY担任辩护的律师事务所Barun Law昨日初次庭审中被问到是否知道成员们在没有公司许可的情况下申请注册商标权，也表示「不清楚」。

ATTRAKT补充称，今年5月15日已在歌手公演业类别申请了FIFTY FIFTY韩国商标权，6月15日是追加申请其他类别。对於部分媒体报道的「ATTRAKT只有注册英文名商标、没有注册韩文名商标」，以及FIFTY FIFTY成员父母申请注册韩文名商标一事，ATTRAKT表示韩文和英文是被看做同一个对象，所以FIFTY FIFTY的相关权利应归公司所有。目前双方的申请都尚未通过，仍在行政处理阶段。



FIFTY FIFTY去年11月出道，凭《Cupid》爆红全球，成为K-pop历史上最快进入美国告示牌排行榜的艺人。 所属社ATTRAKT老板全洪俊（音）年届六十，据悉投资了80亿韩元用於网路宣传等，为出实体专辑不惜卖掉私家车和名牌表，甚至把母亲毕生积蓄9千万韩元也借了出来。



但FIFTY FIFTY成员做客电台节目《两点出逃Cultwo Show》时表示并不知道全洪俊卖车一事，且对制作人安成一（音）十分恭敬，似乎认为安成一才是真正的公司代表。



韩网友（1,2,3,4,5）对此心情复杂：「第一次见到律师立场如此难堪」、「担心全代表的健康」、「这程度的霸王餐真是历代级」、「做梦都别想在韩国活动了」、「不仅所属社，律师也被背叛」、「律师不看舆论的吗？ 还不快跑？」 、「小孩闯祸时父母应该阻拦啊，怎会变成这样」、「红的是歌，不是你们的小孩啊」、「被金钱蒙蔽双眼，亲手断送小孩前程」、「安成一真是少见的流氓」、「把倾家荡产的人当做什么了？」 、「这么喜欢安，去跟安要结算啦」。

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