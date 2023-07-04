TEEN TOP睽违三年回归新歌MV有彩蛋！Niel透露团体未来发展：「这次不是惊喜性的，是长期性的」

以复杂刀群舞闻名的二代男团TEEN TOP，今（4）日睽违三年正式回归，推出新专辑《4SHO》，主打歌〈HWEEK〉已於稍早公开。

今年是TEEN TOP（天地、Niel、Ricky、创造）出道第13年，新专辑《4SHO》意思是「For Sure」，想传达给长期并肩的粉丝Angel们「明确的约定」。主打歌〈HWEEK〉是首表达从忙碌生活中逃脱的歌曲，要让听众能从炎热的疲惫日常中，从歌曲体会到一阵风吹来的清凉与片刻休息时光。除了〈HWEEK〉，新辑还收录粉丝颂〈NEXT YOU〉，以及粉丝亲自票选的〈因为不是你〉（Missing You）重录之2023年版本。



〈HWEEK〉MV呈现出兜风、大海、玩乐等夏日元素，最惊喜的莫过於MV尾声，歌曲搭配的舞蹈动作相当眼熟，正是TEEN TOP自身的名曲亮点动作，包括〈不是开玩笑的〉（Rocking）与〈长直发的她〉（Miss Right）。



新歌Showcase（发表会）上，Niel表示〈HWEEK〉是首TEEN TOP风格的歌曲，「希望大家能把它当作度假颂或是减肥颂来享受」，而对於重新录唱的〈因为不是你〉（Missing You），他说10年前还不是很懂那种「坏男人歌曲」，10年后对歌词已经有一定程度的了解，唱得似乎更有感染力了。



‎如同INFINITE圣圭回归时，表达能和同为二代团的TEEN TOP、U-KISS一起回归相当期待，不用怕都是不熟的后辈，TEEN TOP Ricky也提到看著前辈U-KISS、SHINee先回归，下定决心也要把事情做好，但仍有许多值得学习的地方，例如在更加激烈的舞蹈上要更加用心。



Niel亦表示这次的专辑「不是惊喜性的，是长期性的」，透露和成员们聊了很多未来，感性的说：「就算粉丝很少，我们也会坚持到最后，正在和成员们共同思考今后要发展什么样的音乐，希望大家能一直喜欢。」看来Angel们有机会期待TEEN TOP未来更密集的回归了。



另外，四人对於近日韩国年龄修法也有话要说，除了全员年龄下修，变回「全员20代的男团」，可见四人当初出道「年龄真的很小」，平均16.3岁是当时年纪最小的男团，Ricky也藉机想和Niel询问能否当同龄朋友，但Niel说现在是看「几年生」为准，所以坚决自己还是哥哥。



他们也再次对‎帮助他们上半年逆行的刘在锡表达谢意，Niel说：「我对刘在锡前辈仍然怀有一颗感恩的心，我想他可能是让我重振精神准备这张专辑的人。」并提到想当面感谢他，甚至邀约他Challenge新歌。

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