《贵公子》将於7/13全港上映！男主角金宣虎拍摄短片为新片宣传

香港的粉丝快可以看到金宣虎的新作啦～

由韩国人气偶像金宣虎主演、《魔女》系列导演朴勋正自编自导最新电影作品《贵公子》，将一个全新从未见过、亦正亦邪的金宣虎首度带上大银幕，联同姜太䝬、金刚于、高雅罗倾力主演，戏中各人各怀鬼胎，展开一场血色追捕！《贵公子》将於7月13日全港上映，金宣虎更特意为香港观众录了一段说话，为自己首部电影作品宣传！



凭藉演出《海岸村恰恰恰》爆红的金宣虎，过往一直演出暖男角色，这次首度登上大银幕，即以完全不同的角色登场，令观众耳目一新！金宣虎透露，爲了深刻了解《贵公子》中的角色，曾与朴勋正导演有过一番深入对谈。人物造型经过他的精心设计 — 梳著油头、西装笔挺外加特殊习惯，「贵公子」的角色造型立即成型，再加上角色於戏内汽车追逐、吊威也、枪战场面等完美演绎，种种都圆满呈现了人物精髓。对於这次演出，金宣虎大感兴奋并期待与导演朴勋正合作，甚至在接获剧本之前已决定要接拍！得知电影将於香港上映，金宣虎特意拍了一条短视频，期待获得香港观众支持。



电影除了由金宣虎饰演神秘男子「贵公子」外，被众人追击的「目标」马可这个角色落入姜太䝬担任。导演朴勋正於1,980多人中挑选了这位新人担当主角，而他亦不负重任，由完全不会说英语，经过三个月苦练将英语对白说得和母语一样流利！姜太䝬对这个角色下了一番苦工：「爲了传递性格内敛的马可的情绪，我不断想著他会在想什麽，在我脑海中反复思索他的台词。」因为需要在一个半月内让自己在体格上变身成爲拳击手，他和运动员一起受训，并专注於饮食管控以及减重，并在电影中亲身上阵演出包括奔跑、翻滚、跳跃等大部分的动作场面，表现让人期待。



电影公司香港粉丝非常期盼早日看到《贵公子》，将於本周末举行限定优先场，更会送出特典「金宣虎签名A3海报」，详情请密切留意只令发行专页公布。《贵公子》将於7月13日香港戏院上映。



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