男团Stray Kids成员跳男男〈Trouble Maker〉让网友们为之疯狂的版本！队友们害羞到不敢直视～

天啊,这个双人舞真好看,而且是「互相袭臀」、「你情我愿」的全新概念!XD

人气男团 Stray Kids 在昨天举行的第三届粉丝见面会Day.1上,准备了相当丰富的活动,而成员铉辰和Lee Know即兴为粉丝们表演的双人舞,则引发了台下热烈的尖叫声。



▼铉辰在Lee Know后方很有默契地共舞,彼此的双手大胆的互相试探,真摸臀&绝无礼仪手!让台下的粉丝们看了疯狂尖叫,最后Lee Know直接钻进铉辰的胯下,现场气氛瞬间被点燃。

Hyunjin and Lee Know of Stray Kids dance in their show today.pic.twitter.com/luYc4Ngd0S