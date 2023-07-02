男团Stray Kids成员跳男男〈Trouble Maker〉让网友们为之疯狂的版本！队友们害羞到不敢直视～
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男团Stray Kids成员跳男男〈Trouble Maker〉让网友们为之疯狂的版本！队友们害羞到不敢直视～

明星   2023年7月2日   星期日10:04   Mico  

（封面图源：twitter@florescence_98、FB@Stray Kids）

天啊，这个双人舞真好看，而且是「互相袭臀」、「你情我愿」的全新概念！XD

人气男团 Stray Kids 在昨天举行的第三届粉丝见面会Day.1上，准备了相当丰富的活动，而成员铉辰和Lee Know即兴为粉丝们表演的双人舞，则引发了台下热烈的尖叫声。
（图源：FB@Stray Kids）（图源：FB@Stray Kids）

▼铉辰在Lee Know后方很有默契地共舞，彼此的双手大胆的互相试探，真摸臀&绝无礼仪手！让台下的粉丝们看了疯狂尖叫，最后Lee Know直接钻进铉辰的胯下，现场气氛瞬间被点燃。

队友们有的害羞到不敢直视，有的站起来活动，有的直接看傻在座位上～。XD

大家喜欢这个特别表演吗～？

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