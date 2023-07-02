「记忆法CP」无限售后！文佳煐特别出演金东旭主演《有益的诈欺》，将在第12集登场

是谁的CP又售后了～我们的「记忆法CP」最甜啦！

2020年播出的《那个男人的记忆法》由金东旭、文佳煐主演，不少海内、外粉丝著迷於大明星「吕河珍」与「安扣nim」李政勋主播的浪漫爱情，两位演员也结下深厚友谊。剧终后可谓「年年有售后」，粉丝们看了直呼：「太甜啦！」

今年初（2023年），‎金东旭作为神秘嘉宾惊喜登场文佳煐的粉丝见面会‎。文佳煐不晓得金东旭会出现，问他：「你不是要拍戏吗？」金东旭回答：「是啊，但是太担心了，我们河珍第一次粉丝见面会有好成绩吗？我很担心所以来看看。」（口气也太宠溺！）

上月中（5月），《那个男人的记忆法》迎来首播3周年，有剧迷租了江南地铁站New Balance大楼顶楼电子看板并发起应援活动，文佳煐Instagram限时动态曾转发该影片，并标记吴贤钟导演与李秀贤导演。

过没几天，正在拍摄《有利的诈欺》的金东旭和李秀贤导演，‎也收到来自文佳煐的应援咖啡车‎，导演也於Instagram上传认证照，并表示：「Thank you & Love you」。咖啡车都送了，那是不是也有机会看到文佳煐在《有利的诈欺》登场？







这不就来了嘛，文佳煐将特别出演4日播出的《有利的诈欺》第12集！文佳煐饰演闵江允（暂译），是决定李露芽（千玗嬉 饰）与韩武英（金东旭 饰）行动成败的关键人物。公开的剧照中，文佳煐高贵而优雅，散发出女神气息，吸引视线。

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