BTS柾国单曲〈Seven〉发行日程预告超有诚意！角落秀出结实腹肌&胸肌，曲风将挑战「夏日男神」称号

看来这次柾国的solo新歌会相！当！精！彩！！！

人气男团BTS防弹少年团忙内成员田柾国（Jung Kook）即将发行的solo单曲〈Seven〉公开了发行的日程表，角落暗藏玄机让ARMY粉丝们期待感upup。



昨天率先公开了演员韩韶禧将担任柾国这次新歌的MV主人公，男神与女神的合作，自然是成为了TOP热门的话题，官方目前最新回应是「无法确认」。



而今天最新公开的新曲发行日程表中，7月3日将公开〈Still With You〉和〈My You〉的正式音源；6日概念照；7日花絮影片；12日新歌〈Seven〉预告；14日〈Seven〉的MV；15日表演影片正式回归。



回归日程的预告照也以手部为特写，表达了对团队和ARMY粉丝们的爱意，西装外套底下则是结实的腹肌与胸肌若隐若现，这次的回归曲风会是一首充满欢快旋律和夏日氛围的曲子，一起期待这首Summer Song〈Seven〉吧！

▼各大城市曼谷、巴黎、芝加哥、旧金山、达拉斯、纽约等地也出现〈Seven〉的宣传海报。

▼在新歌公开前，先来欣赏一下〈Still With You〉吧～



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