男團Stray Kids成員跳男男〈Trouble Maker〉讓網友們為之瘋狂的版本！隊友們害羞到不敢直視～

天啊，這個雙人舞真好看，而且是「互相襲臀」、「你情我願」的全新概念！XD

人氣男團 Stray Kids 在昨天舉行的第三屆粉絲見面會Day.1上，準備了相當豐富的活動，而成員鉉辰和Lee Know即興為粉絲們表演的雙人舞，則引發了台下熱烈的尖叫聲。



▼鉉辰在Lee Know後方很有默契地共舞，彼此的雙手大膽的互相試探，真摸臀&絕無禮儀手！讓台下的粉絲們看了瘋狂尖叫，最後Lee Know直接鑽進鉉辰的胯下，現場氣氛瞬間被點燃。

Hyunjin and Lee Know of Stray Kids dance in their show today.pic.twitter.com/luYc4Ngd0S — About Music (@AboutMusicYT) July 1, 2023

隊友們有的害羞到不敢直視，有的站起來活動，有的直接看傻在座位上～。XD

stray kids members reacting to hyunjin and lee know performing troublemaker by hyuna and hyunseung pic.twitter.com/nNu8iyUjXm —(@5starsbinchan) July 1, 2023

大家喜歡這個特別表演嗎～？

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