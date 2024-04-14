【K社韩国小百科】韩剧「老演员」中央高中，百年校史获封「史迹」、《鬼怪》《低谷医生》《背著善宰跑》还有GFRIEND MV都是在这里取景！

最近新开播的《背著善宰跑》再次让人见识韩剧「晴天下雨」唯美镜头的魅力，剧中的校园背景也十分漂亮，仔细一看取景地其实是韩剧迷和Kpop迷很熟悉的「老演员」！XD

这所学校就是位於北村韩屋村附近的私立男校「中央高中」。 中央高中始建於1908年日据时期，由全国国民和各地爱国志士共同筹资，是韩国第一所民立私校。校园中间的本馆曾在1934年因火灾损毁，现在大家看到的二层石造建筑是1937年重建的模样，已被收录为国家遗产「史迹281号」。

因景观优美，中央高中早在21世纪初就开始「涉足影视圈」，从2002年经典韩剧《冬季恋歌》：



2003年电影《缘起不灭》（港译：假如爱有天意）孙艺珍练习小提琴的教室：



到2017年《鬼怪》女主池恩倬的高中：



2021年《那年，我们的夏天》男女主角的高中，还被小雄画下来：





今年的《低谷医生》以及开头提到的《背著善宰跑》都在中央高中取景，见证了无数韩剧CP的青葱时光：



除了韩剧和电影，中央高中也「进军」Kpop领域，女团GFRIEND「学校三部曲」最后一首歌《时间流逝（Rough）》的MV群舞外景就是本馆背面：



2020年Stray Kids《即使是傻瓜也知道》MV也有在中央高中拍摄：



中央高中乍一看与延世大学、高丽大学很像，同样是欧洲中世纪哥特风建筑、外墙爬满植物、前方同样有座铜像。会像不是没有原因，中央高中和高丽大学隶属同一个教育财团「学校法人 高丽中央学院」，创办人之一金性洙先后收购了中央高中和高丽大学，高中本馆遭火灾焚毁后，金性洙便请来高丽大学本馆的建筑师朴东鎭重新设计建造，体现了这位建筑师强烈的个人风格。

小编认为区分它们的关键是，中央高中是2层楼（上），高丽大学是3层楼（下）：



延世大学本馆（上）和延禧馆（下）的屋顶都是光秃秃，没有前两所学校那样的尖顶窗户：



需要注意，中央高中周一到周五因学生上课不允许外人进入，周末和假日就可以入内参观啦！去一趟可以打卡好多剧XD还有哪些韩剧或MV在这里取景，欢迎大家留言分享哦！

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