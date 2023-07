太令人期待了!

成为BTS防弹少年团第6位SOLO出道的成员田柾国,将於本月(7月)14日发表数位单曲《Seven》。据了解,《Seven》是首具有轻快旋律和充满能量的「夏日颂」,能直接感受到柾国的魅力的歌曲。

稍早,有消息传出,深受MZ世代喜爱的韩韶禧,担任柾国SOLO出道曲的MV主人公,近期已在美国洛杉矶完成拍摄。走在「大势演员」之路的韩韶禧,作为柾国的SOLO曲MV女主角这一点,令人期待这之间的火花。









另外,韩韶禧曾出演SHINee《Tell Me What To Do》(2016)、郑容和《That Girl》(2017)、Roy Kim《我们到此为止吧》(2018)、MeloMance《问候》(2019)等MV。这是韩韶禧自2020年后以《夫妻的世界》等作品大大打开知名度后,时隔4年再担任MV女主角。

