《Numbers》结缘自认默契度99分：妍雨初见金明洙冒汗面红惊到震！

由金明洙、崔振赫、崔民秀和妍雨主演的全新职场韩剧《Numbers：大厦之林的监视者们》已经开播了～大家都在追看了吗？

剧中饰演张浩宇（金明洙饰）助手「陈妍儿」的妍雨，不但万绿丛中一点红，还是新剧的「魅力担当」！不过萤幕前看似淡定的她，却被拍档金明洙踢爆初次见面时紧张到全身抖震，令妍雨不禁反击对方有著「疯子」特质，搞笑互动尽显二人默契！



妍雨在《Numbers：大厦之林的监视者们》饰演「泰一会计师事务所」的高级助理，同时也是新会计张浩宇（金明洙饰）的得力助手，不时为他提供情报。提到接拍《Numbers》的原因，妍雨笑言：「『数字』和『会计』虽然离我很远，但是对我来说非常有趣，这也是我第一次饰演专业型的角色，所以我对一切感到好奇。『陈妍儿』看起来是一个普通助手，但是她有助贯穿全剧，我想观众可以看到她的不同面向。」



剧中饰演最佳拍档，金明洙和妍雨私下一样默契满分，早前二人接受杂志专访，不约而同认为彼此合拍度高达99分！不过谈到二人的初次见面，妍雨竟表示对方「出乎意料地好」，吓得金明洙反问：「为甚么是『出奇』地好？」妍雨即笑谓：「不是觉得你不善良，原本觉得你可能会有点吓人，但是（见面后）感觉不到任何距离，我觉得你很善良，也令人很舒服。」金明洙则大爆女方在初见面时非常紧张，还害怕得瑟瑟发抖！对此妍雨坦承：「一开始我很紧张，因为我不认识任何人，我不但出汗，而且面红了！但是他很照顾我，所以我觉得他比我想像中更好。」



二人被问到对方最适合扮演的角色，金明洙认为妍雨是「忙内担当」：「妍雨来拍摄的时候，片场的气氛会变得非常好，所以如果她饰演一角令人心爱的忙内角色，我认为她会做得很好。」妍雨则搞笑表示对方能够演绎「惊栗剧中目光敏锐的疯子」，她解释道：「我们一起拍摄时，他一言不发地看著我，就像一个眼神锐利的疯子！他的双眼真的很深邃，你知道吗？」引发全场爆笑！



《Numbers：大厦之林的监视者们》逢星期五、六在「黄Viu」上架，观众可以一睹金明洙和妍雨的化学反应！

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