迷妹打卡地又多一个！「97 Line」聚餐柾国&银优&珉奎&在玹留下友情涂鸦，网：「一起拍in the soop吧！」

近日有韩国网友就餐时偶遇「97 Line」经过的痕迹，包括防弹少年团柾国、ASTRO车银优、SEVENTEEN珉奎、NCT在玹，四人在墙上画下感性涂鸦及签名，具体座位也公开了！

这名网友27日发Twitter透露称，97 Line昨晚曾来到建国大学附近的传统居酒屋심마니。 店家透露一共来了4个人，墙上也确实有「MJDY」四个英文字母签名，还有大大的数字「97」和日期落款。其中M代表珉奎，J是柾国，D来自车银优的本名李东敏，Y则是郑在玹的本名郑闰伍。



정국이 어젯밤에 건대 심마니에 왔다고 했어요.

97 liners

97 그림도 그렸대요 ㅠㅠ

정국이 차은우랑 민규

만나고 싶다 JK

우리 옆에 있는 자리에 있었대#StillWithYouJungKook#mylittleworld pic.twitter.com/Bc38Iyondy — poohjk (@MayMyat14533299) June 27, 2023

网友还拍照圈出柾国当时的座位，十分贴心~这家小酒馆很有韩国传统气息，据说店内的锅巴、泡菜饼和东同酒（马格利酒沉淀后的上层清澈酒）也都很美味，在韩网都有不少探店后记，97 Line很懂哦！



정국이는 그 자리 앉았어요 ㅠㅠ pic.twitter.com/bQympXSbsM — poohjk (@MayMyat14533299) June 28, 2023

其实6月20日还有网友偶遇SEVENTEEN净汉和珉奎、车银优、MONSTA X亨元一起用餐，珉奎也在不久前分享和银优、柾国聚餐的合照，几位好朋友真的很常碰面呢~



「97 Line」是偶像圈著名的1997年生友情小团体，目前成员一共8人，包括防弹少年团柾国，GOT7的BamBam和有谦，SEVENTEEN的The8、珉奎、DK，NCT在玹，以及ASTRO车银优。 其中柾国和有谦是2015年因防弹少年团和GOT7的合作舞台熟悉起来，2016年在MAMA颁奖礼的97年偶像合作演出中结了识了珉奎、BamBam、DK和The8，2017年在玹加入聊天室，车银优则是在2018年加入。

网友大呼这几个人应该一起拍友情综艺：「干脆拍个in the soop吧」、「一周内居然去了3次建大，为什么偏偏那天我不想喝酒呢」、「97朋友们又见面了耶，一定很开心」。





最后附上这家店的地址，感兴趣的朋友可以先收藏进心愿list哦！

店名：심마니

地址：首尔市广津区华阳洞11-18 1层（서울특별시 광진구 화양동 11-18 1층）

营业时间：14：00~05：00

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