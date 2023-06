迷妹打卡地又多一个！「97 Line」聚餐柾国&银优&珉奎&在玹留下友情涂鸦，网：「一起拍in the soop吧！」

近日有韩国网友就餐时偶遇「97 Line」经过的痕迹,包括防弹少年团柾国、ASTRO车银优、SEVENTEEN珉奎、NCT在玹,四人在墙上画下感性涂鸦及签名,具体座位也公开了!

这名网友27日发Twitter透露称,97 Line昨晚曾来到建国大学附近的传统居酒屋심마니。 店家透露一共来了4个人,墙上也确实有「MJDY」四个英文字母签名,还有大大的数字「97」和日期落款。其中M代表珉奎,J是柾国,D来自车银优的本名李东敏,Y则是郑在玹的本名郑闰伍。



网友还拍照圈出柾国当时的座位,十分贴心~这家小酒馆很有韩国传统气息,据说店内的锅巴、泡菜饼和东同酒(马格利酒沉淀后的上层清澈酒)也都很美味,在韩网都有不少探店后记,97 Line很懂哦!



其实6月20日还有网友偶遇SEVENTEEN净汉和珉奎、车银优、MONSTA X亨元一起用餐,珉奎也在不久前分享和银优、柾国聚餐的合照,几位好朋友真的很常碰面呢~



민규, 은우, 형원이가 함께 있는 모습이



Mingyu, Eunwoo and Hyungwon were seen together#mingyu #eunwoo #hyungwon

cr @/chs_095 pic.twitter.com/jFQHyWK5Rb