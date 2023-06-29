迷妹打卡地又多一個！「97 Line」聚餐柾國&銀優&珉奎&在玹留下友情塗鴉，網：「一起拍in the soop吧！」

近日有韓國網友就餐時偶遇「97 Line」經過的痕跡，包括防彈少年團柾國、ASTRO車銀優、SEVENTEEN珉奎、NCT在玹，四人在墻上畫下感性塗鴉及簽名，具體座位也公開了！

這名網友27日發Twitter透露稱，97 Line昨晚曾來到建國大學附近的傳統居酒屋심마니。 店家透露一共來了4個人，墻上也確實有「MJDY」四個英文字母簽名，還有大大的數字「97」和日期落款。其中M代表珉奎，J是柾國，D來自車銀優的本名李東敏，Y則是鄭在玹的本名鄭閏伍。



정국이 어젯밤에 건대 심마니에 왔다고 했어요.

97 liners

97 그림도 그렸대요 ㅠㅠ

정국이 차은우랑 민규

만나고 싶다 JK

우리 옆에 있는 자리에 있었대#StillWithYouJungKook#mylittleworld pic.twitter.com/Bc38Iyondy — poohjk (@MayMyat14533299) June 27, 2023

網友還拍照圈出柾國當時的座位，十分貼心~這家小酒館很有韓國傳統氣息，據說店內的鍋巴、泡菜餅和東同酒（馬格利酒沉澱後的上層清澈酒）也都很美味，在韓網都有不少探店後記，97 Line很懂哦！



정국이는 그 자리 앉았어요 ㅠㅠ pic.twitter.com/bQympXSbsM — poohjk (@MayMyat14533299) June 28, 2023

其實6月20日還有網友偶遇SEVENTEEN淨漢和珉奎、車銀優、MONSTA X亨元一起用餐，珉奎也在不久前分享和銀優、柾國聚餐的合照，幾位好朋友真的很常碰面呢~



「97 Line」是偶像圈著名的1997年生友情小團體，目前成員一共8人，包括防彈少年團柾國，GOT7的BamBam和有謙，SEVENTEEN的The8、珉奎、DK，NCT在玹，以及ASTRO車銀優。 其中柾國和有謙是2015年因防彈少年團和GOT7的合作舞台熟悉起來，2016年在MAMA頒獎禮的97年偶像合作演出中結了識了珉奎、BamBam、DK和The8，2017年在玹加入聊天室，車銀優則是在2018年加入。

網友大呼這幾個人應該一起拍友情綜藝：「乾脆拍個in the soop吧」、「一周內居然去了3次建大，為什麼偏偏那天我不想喝酒呢」、「97朋友們又見面了耶，一定很開心」。





最後附上這家店的地址，感興趣的朋友可以先收藏進心願list哦！

店名：심마니

地址：首爾市廣津區華陽洞11-18 1層（서울특별시 광진구 화양동 11-18 1층）

營業時間：14：00~05：00

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