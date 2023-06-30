6月28日起韩国人全体减龄！SEVENTEEN「哥哥line」成员增加，弟弟一夜之间变朋友XD

韩国实行最新年龄计算法，有人一下子「年轻」了2岁。

根据韩国国会去年通过的法案，自6月28日开始在行政和民事上的年龄均按周岁计算，法令、合同、公文中标记的年龄均以周岁为准，因此不少韩国人将「年轻」一、两岁。 之前韩国有三种年龄计算法，民间虚岁是出生时即满1岁，每年元旦新增一岁。 打个比方，某人生於2003年12月31日，如今他的虚岁为21岁; 若按徵兵的法定计龄法，出生时为零岁，每年元旦新增一岁，则年满20岁，按照国际通用方法计算则只有19岁，而前两种计算法在韩国最常见。

新年龄计算法一实施，SEVENTEEN成员Vernon就玩起了梗，在Weverse上表示「大家好，我是25岁的Vernon」，直呼原是哥哥的THE 8（徐明浩）大名「明浩啊，帮我拿水」。 THE 8先是用中文回应「一觉醒来，地位掉了一个等，不过不能跟他们说」，之后又用韩语回复Vernon「朋友啊，水还是自己去拿吧。」 按照最新的计算法，1998年2月18日出生的Vernon年满25岁（属虎），而1997年11月7日出生的THE 8因为还没过生日，还是25周岁（属牛），两人的关系也从哥哥弟弟变成了朋友。



年龄最「混乱」的还是95Line的哥哥们，S.Coups、净汉和Joshua因为生日在8月、10月和12月，都还没过生日，只能算27周岁，而96Line的Jun和Hoshi刚刚过完6月的生日，和哥哥们一样都满27周岁（只是属相不同），一下子从弟弟荣升为「哥Line」。 看了SEVENTEEN周岁情况之后，粉丝们纷纷表示：「只有DINO依旧是忙内，哥哥们的年龄战争和他无关」、「队内哥哥和弟弟的顺序要重新定位了吗」、「圆佑啊，7月过完生日，你就和95line是朋友了」、「反正他们原来就说半语，无所谓」等。





세븐틴 우리애들 만나이 적용..반말틴이라 이게 의미가 없긴해 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hSRPaXsCm7 — SLOW 쫑빛 (@951004_Angels) June 28, 2023

此外，考虑到一线的操作难度，就学年龄、烟酒类购买、兵役义务、公务员应试等暂被视为例外，不适用新年龄计龄法。

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