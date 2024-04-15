BTS柾国开通帅气爱犬Bam的IG！一脸幸福的灿笑，骄傲炫耀：「我是Bam的爸爸～」

柾国表示：「叫我Bam爸爸就可以了～」有那么一瞬间我许愿下辈子可以投胎当狗勾...。

BTS防弹少年团的成员田柾国（Jung Kook）悄悄为爱犬 Bam 创立了专属的 Instagram 帐号，简介上写著「Bam的爸爸」，希望用「Bam」可爱的日常照让追踪著们有美好的一天～。



大头照直接就设立成自己与Bam的合照，笑容灿烂满脸幸福的模样，果然是非常治愈人心啊～！



▼才艺表演？

这个爱犬IG也彷佛是自己的分身，直接追踪了其他成员们和BTS官方的IG，并在Weverse上表示：「我得炫耀我的孩子才行！」展现出了对Bam的无限宠爱。

目前开设不到两天，Bam的IG追踪数已有319万的追踪人数，火速成为「2024的新生代宠物网红」，你也追踪了吗？

柾国曾在2023年初时，突然删了拥有5000多万追踪人数的个人IG帐号，甚至还贴出公告要ARMY粉丝们「不用担心我」，这一次以「Bam爸」身份回归让粉丝们都相当开心，期待未来有更多幸福的画面曝光！



▼Bam把拔其实是红遍全球的KPOP歌手，他的热门曲〈Seven〉MV 目前已有3.7亿观看次数，朝四亿大关迈进：



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