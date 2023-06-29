SHINee不可以做的事！双眼皮Key、单眼皮泰民&珉豪，网一见笑喷：「好像太妍」

为什么一个团里有这么多人会用眼睛做个人技啦XD

SHINee昨日通过JTBC电视台公开回归特别节目《SHINee's 15m - Roadtrip Comeback Show》，记录他们为纪念正规八辑展开友情之旅、一起回顾过往经历的疗愈时光，以及新歌舞台的精彩表演。

这次回归温流因健康原因暂停活动，由Key、珉豪、泰民三人进行宣传活动。 三人一起在练习室准备和聊天时，Key突然用力眨眼，把标志性的单眼皮变成双眼皮！珉豪：「看来您很疲惫啊？」 Key：「我做双眼皮了！」



泰民也施展个人技「双眼皮消失术」：



还帮以大眼出名的珉豪也变成单眼皮，但好像是一副睡不醒的模样XD



泰民说珉豪眼睛很大所以变成单眼皮都不错，Key凑过来问：「那我呢？」 结果看到自己的模样后，三个人一起爆笑了XD

这段播出后引不少网友笑翻，双眼皮成员和单眼皮成员「互换」的模样真的太让人意外：「不要乱用脸啦」、「Key这样好像太妍/双眼皮很深的白狗」、「全都是眼神清澈的疯子kkk」、「双眼皮Key真的不太ok，有点油腻kkk」、「请不要制造本来没有的东西，也不要消除本来就有的东西kk」、「 这不是泰民的个人技吗，怎么变成流行了」、「单眼皮泰民有像SE7EN」、「SHINee真是超有趣的团」。



ㅅㅂ 샤이니 쌍꺼풀이슈 ……….. 에바야 pic.twitter.com/2TANYZeEok — ฅㅔ리⁸ (@beautifuI_merry) June 28, 2023

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