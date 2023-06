李泳知超暖心！WATERBOMB泼水音乐节被喷到睁不开眼，还贴心提醒观众保护aespa

Rapper李泳知以饶舌才华还有综艺感圈粉无数,而她对身边的人以及做善事也相当大方,暖心事迹相当多,近日又增添一笔。

李泳知昨(25)日受邀知名的泼水音乐节「WATERBOMB 2023」献唱,演唱时不免被台下观众以水枪喷湿,她在个人IG与Twitter分享了当下眼睛一度睁不开的画面,有网友觉得搞笑但也有网友心疼起她。



Twitter还疯传一支影片,李泳知在唱完之后提醒观众,待aespa出现的时候请大家大喊让aespa把有色隐形眼镜(美瞳)拿掉,或是要她们不要脱掉护目镜。她说自己左眼已经看不到了,希望观众能和她约定好这件事。



“ (…) if aespa comes, please tell them to remove their colour contact lens. please promise me to shout, “remove your colour contact lens!” or “don’t remove your goggles!” cause now I can’t see in my left eye at all. so you guys have to promise me, okay?” pic.twitter.com/Zsz6cZ7SR0