李泳知超暖心！WATERBOMB泼水音乐节被喷到睁不开眼，还贴心提醒观众保护aespa

Rapper李泳知以饶舌才华还有综艺感圈粉无数，而她对身边的人以及做善事也相当大方，暖心事迹相当多，近日又增添一笔。

李泳知昨（25）日受邀知名的泼水音乐节「WATERBOMB 2023」献唱，演唱时不免被台下观众以水枪喷湿，她在个人IG与Twitter分享了当下眼睛一度睁不开的画面，有网友觉得搞笑但也有网友心疼起她。



Twitter还疯传一支影片，李泳知在唱完之后提醒观众，待aespa出现的时候请大家大喊让aespa把有色隐形眼镜（美瞳）拿掉，或是要她们不要脱掉护目镜。她说自己左眼已经看不到了，希望观众能和她约定好这件事。



“ (…) if aespa comes, please tell them to remove their colour contact lens. please promise me to shout, “remove your colour contact lens!” or “don’t remove your goggles!” cause now I can’t see in my left eye at all. so you guys have to promise me, okay?” pic.twitter.com/Zsz6cZ7SR0 — 아침햇살 (@aespalogy) June 25, 2023

事实上，aespa宁宁（NingNing）曾说过自己眼睛动过手术，右眼目前是几乎看不到的，所以在aespa确定登台WATERBOMB时，粉丝就非常担心宁宁的状况。演出过后，也有观众录下Winter帮宁宁捡护目镜还开口关心她眼睛的画面。



不清楚李泳知是否知道宁宁的状况，但试图「保护」的举动aespa让网友大赞暖心，毕竟自己也被喷到一只眼睛看不见了，她却先想到其他人、希望aespa能避免和她一样。

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