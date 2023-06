李泳知超暖心！WATERBOMB潑水音樂節被噴到睜不開眼，還貼心提醒觀眾保護aespa

Rapper李泳知以饒舌才華還有綜藝感圈粉無數,而她對身邊的人以及做善事也相當大方,暖心事蹟相當多,近日又增添一筆。

李泳知昨(25)日受邀知名的潑水音樂節「WATERBOMB 2023」獻唱,演唱時不免被台下觀眾以水槍噴溼,她在個人IG與Twitter分享了當下眼睛一度睜不開的畫面,有網友覺得搞笑但也有網友心疼起她。



Twitter還瘋傳一支影片,李泳知在唱完之後提醒觀眾,待aespa出現的時候請大家大喊讓aespa把有色隱形眼鏡(美瞳)拿掉,或是要她們不要脫掉護目鏡。她說自己左眼已經看不到了,希望觀眾能和她約定好這件事。



“ (…) if aespa comes, please tell them to remove their colour contact lens. please promise me to shout, “remove your colour contact lens!” or “don’t remove your goggles!” cause now I can’t see in my left eye at all. so you guys have to promise me, okay?” pic.twitter.com/Zsz6cZ7SR0