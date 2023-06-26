李泳知超暖心！WATERBOMB潑水音樂節被噴到睜不開眼，還貼心提醒觀眾保護aespa

Rapper李泳知以饒舌才華還有綜藝感圈粉無數，而她對身邊的人以及做善事也相當大方，暖心事蹟相當多，近日又增添一筆。

李泳知昨（25）日受邀知名的潑水音樂節「WATERBOMB 2023」獻唱，演唱時不免被台下觀眾以水槍噴溼，她在個人IG與Twitter分享了當下眼睛一度睜不開的畫面，有網友覺得搞笑但也有網友心疼起她。



Twitter還瘋傳一支影片，李泳知在唱完之後提醒觀眾，待aespa出現的時候請大家大喊讓aespa把有色隱形眼鏡（美瞳）拿掉，或是要她們不要脫掉護目鏡。她說自己左眼已經看不到了，希望觀眾能和她約定好這件事。



“ (…) if aespa comes, please tell them to remove their colour contact lens. please promise me to shout, “remove your colour contact lens!” or “don’t remove your goggles!” cause now I can’t see in my left eye at all. so you guys have to promise me, okay?” pic.twitter.com/Zsz6cZ7SR0 — 아침햇살 (@aespalogy) June 25, 2023

事實上，aespa寧寧（NingNing）曾說過自己眼睛動過手術，右眼目前是幾乎看不到的，所以在aespa確定登台WATERBOMB時，粉絲就非常擔心寧寧的狀況。演出過後，也有觀眾錄下Winter幫寧寧撿護目鏡還開口關心她眼睛的畫面。



不清楚李泳知是否知道寧寧的狀況，但試圖「保護」的舉動aespa讓網友大讚暖心，畢竟自己也被噴到一隻眼睛看不見了，她卻先想到其他人、希望aespa能避免和她一樣。

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