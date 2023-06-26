浪漫新经典第二击！《单恋原声带》第2季将於Disney+ 2023下半年琴世禄、鲁尚炫以全新角色演绎

2022年，由人气女星韩韶禧联同演技派男神朴炯植共同谱写，友达以上、恋人未满的虐心单恋故事《单恋原声带》(Soundtrack #1) 成功感动不少观众。延续这个备受观众宠爱的系列，将会再以动人的全新故事情节、浪漫乐曲及CP值超高的演员阵容载誉归来，《单恋原声带》第2季 (Soundtrack #2) 将於2023年下半年Disney+ 独家上线。

全新第2季将以现代韩国为背景，讲述娴秀和守镐这对交往6年的年轻情侣分手后的故事。因谎言及误解而分开的二人本来已经不再联络，直至后来当上公司行政总裁、事业有成的守镐误打误撞下聘请了一位钢琴导师，二人才以钢琴导师娴秀以及学生守镐的身份重新连系，开启他们浪漫重燃的爱情第二章，势必牵起曾经经历过爱情、失落与背叛的观众的共鸣。



演员阵容方面，将由参演过《爱情的理解》、《五月的青春》、《热血祭司》的人气女星琴世禄饰演女主角娴秀，男主角守镐则由参演过《柏青哥》、《明星经纪人生存记》、《谢幕：树立而死》的型男演员鲁尚炫饰演。幕后方面，将由曾经执导《黑道律师文森佐》、《小女子》以及《单恋原声带》第1季 (Soundtrack #1) 的导演金熙元再次回归执导，台前幕后共谱爱情新乐章。

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