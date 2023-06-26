Super Junior D&E Fancon替厉旭庆生！厉旭也坐不住了嗨起来，发文告白「东海哥银赫哥亲亲」

前两日（24、25）是Super Junior D&E（东海、银赫）Fancon「Delight Party」首尔场，昨晚因为厉旭到场支持，D&E便唱起生日快乐歌让全场E.L.F.一起送上祝福。

从推特网友录下的现场影片可见，D&E一开始只是点名来场应援的亲友包括大队队友厉旭与军中同袍Postmen申智厚，随后提到厉旭6月21日刚过完生日，当场和E.L.F.们唱起生日快乐歌替厉旭庆生。

搞笑的是，厉旭站起来接受全场祝福，对著镜头比了各种pose表示感谢，银赫还叫他「安静点待著」，结果下一首生日快乐歌是欢快乐曲，厉旭怎么可能坐得住？直接扭腰摆臀跳起舞了，E.L.F.都觉得超级可爱呀＞＜！也再次被Super Junior的情谊大受感动。

另外还有一个画面是东海走进观众席刻意唱到厉旭身边，从背后拥了他呢！



Fancon结束过后，厉旭发文感谢了两位哥哥：「（手比爱心+手指爱心=SJ蓝心）东海哥～银赫哥，亲亲！」让人忍不住惊呼又被厉旭可爱到了啊！



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