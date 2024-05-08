【第60届百想艺术大赏】《破墓》李到晛夺新人奖！甜蜜感谢女友林智妍，平语让网友直呼超心动♥

《第60届百想艺术大赏》在昨晚（7日）登场，李到晛凭藉《破墓》在获得电影部门最佳男新人奖，他以紧张的表情登上舞台。

正在空军军乐队服役的李到晛身穿制服登场，先向大家问候：「大家好，我是正在空军军乐队服役的上等兵林东玄，过去是演员李到晛。」看得出来李到晛很紧张，用颤抖地声音说：「其实今天早上才刚从（军队）出来，没能提前准备获奖感言，同僚们让我先准备获奖感言，我很后悔没做。真心感谢在《破墓》这部作品中选择我的张宰贤导演。」



接著他说：「其实饰演『峯吉』这个角色的时候很难，所以很讨厌导演。但是对於认爲世界上没有容易的演技的我来说，这是个很大的挑战和机会，所以努力准备了。 下次想做得更好，下次也请叫我吧。」李到晛也向家人表达感谢之情，还对女有林智妍说：「智妍啊～谢谢你。」表达对她的爱意。

이도현 수상소감에 “지연아 너무 고맙다”

미친연하남이신데요 . ,, pic.twitter.com/GuZ5SQZU6b — Ing (@inglxxl) May 7, 2024

李到晛的「浪漫获奖感言」在网路上也成爲热门话题，网友们纷纷表示：「疯了！！这就是年下男」、「妈呀！真的是男子汉啊！第一次对李到晛心动」、「偏偏林智妍准备颁奖太可惜了」、「比她小5岁说平语，如果我是女朋友的话，我会心动到死掉」、「哇～我的名字怎么不是智妍啊」、「太帅了，呜呜呜」、「哦莫哦莫太激动了，两位要幸福」、「别人的爱情真有意思」等等。



在当天，林智妍还作爲配角奖颁奖嘉宾登场，她一打招呼说：「大家好，我是林智妍！」现场转播摄影机就拍到李到晛的脸，令观众席上爆发出欢呼声。另外，李到晛和林智妍因出演《黑暗荣耀》而结缘，两人去年4月开始公开恋爱，今年年初还被目击到李到晛休假时两人甜蜜约会的样子。

하 시상자로 임지연 나왔다고 바로 이도현 잡아주는 거 ㅁㅊ냐.. 사람들 소리지르는거봐 pic.twitter.com/CsugaVODcl — 못 (@mztdrx) May 7, 2024

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