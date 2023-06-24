【K社韩国小百科】这档全员女嘉宾的节目全程热血！来自女性团体的压迫感，姊姊们太酷了

也许这档节目会让我们对女性的「美」有更多元化的认识。

提到韩国，我们总会先想到他们的娱乐文化，在以瘦为美，以白为美，以童颜为美的娱乐圈内，明星们的身材管理稍微差了那么一点点都会遭到网民的指责和嘲讽，类似的审美也逐渐吹入整个社会，让越来越多的人陷入了单一的审美中。 然而近期韩国推出的《海妖的呼唤：海之岛生存战》让我们看到了另一种女性之美，她们充满了无限的生命力与力量感，还有女性团体的压迫感，让人看得热血沸腾。

《海妖的呼唤》是Netflix播出的一档韩国综艺真人秀，邀请了拥有最强战斗力和最缜密战略头脑的24名女性参加，她们来自警察、消防员、保镳、军人、运动员和特技演员6大领域，依照职业分组，在荒僻孤岛上为了生存而战。 从亮相开始，她们就带著无比的自信，穿越泥潭、扛起铁柱，有的擅长排兵布阵、有的以力量见长、有的善於捕捉情绪，这里的她们并非完美的女人，却都有著属於自己的闪光点，为了共同的目标努力前进，生动地诠释著真正的女性力量。



小编兴奋於女性多样魅力被更多的人看到，各行各业都有女性，她们也能在自己的职业领域里闪闪发光！！！看过的观众们评论：「泪失禁体质真的看得激动」、「光是看到这些女性们坚定的眼神和充满力量的身躯，如此勇敢如此自信如此强壮如此动人的样子就已经感动得不行，忍不住流泪和鼓掌想为她们喝彩」、「姐姐们太酷太有魅力了」等。



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